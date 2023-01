Cum au poreclit-o indienii pe Iulia Vîntur, iubita actorului Salman Khan

Iulia Vintur traieste in India FOTO facebook

Iulia Vântur s-a mutat în India în urmă cu mai mulți ani, acolo unde trăiește o discretă poveste de dragoste alături de Salman Khan, cel mai în vogă actor al țării.

Fosta vedetă Pro TV, în vârstă de 44 de ani, nu este cunoscută în India ca Iulia Vântur, ci ca Lula. Așa o știu indienii, fapt descoperit de Dan Negru, în timpul vacanței pe care a petrecut-o în țara asiatică.

Ads

“Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, a mărturisit Dan Negru pentru unica.ro.

Iulia Vîntur are și o carieră artistică în India, în domeniul muzicii și al cinematografiei.