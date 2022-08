Salman Khan, gest suprem pentru Iulia Vântur. Ce a făcut actorul indian pentru românca

Iulia Vântur a lăsat România și s-a mutat în India, acolo trăiește alături de iubitul său, Salman Khan.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de 8 ani, iar marele actor indian a fost cel care a introdus-o pe frumoasă româncă în lumea celebrității din India.

Într-un interviu pentru VIVA, Iulia Vântur recunoaște ajutorul primit de la iubitul său.

"Salman a fost cel care a făcut introducerea. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă.

Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood. M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India.

Abia când mi s-a spus ai un dar frumos, special… nu-l ignora, am realizat că merită să pun extra muncă și energie. Meritam să fac asta pentru sufletul meu. Muzica este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit în viața mea", a declarat Iulia Vântur pentru viva.ro.

Iulia Vântur a devenit cunoscută în România datorită rolului de vedetă la PRO TV.

Mai întâi a fost la pupitrul știrilor, iar, apoi, a prezentat alături de Ștefan Bănică emisiunea "Dansez pentru tine".