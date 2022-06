Dezamăgire cruntă în tabăra italienilor după umilința cu Argentina. Ce a spus antrenorul Roberto Mancini

Selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, a recunoscut superioritatea Argentinei în partida disputată miercuri seara pe stadionul Wembley din Londra, având ca miză trofeul Finalissima, câştigată de sud-americani cu scorul de 3-0, în faţa a 87.000 de spectatori.

"În prima repriză, am făcut două greşeli la primele două lor goluri, însă meciul a fost echilibrat. Ei au reuşit apoi să aibă controlul balonului şi să dicteze ritmul meciului. Argentinienii au fost mai buni. Ar fi trebuit să reuşim să înscriem un gol pentru a relansa meciul, dar chiar am avut puţine ocazii în repriza secundă. Am făcut prea puţin pentru a reuşi să revenim", a declarat Mancini la finalul jocului.

Argentina s-a impus prin golurile lui Lautaro Maritinez (28), Angel Di Maria (45+1) şi Paulo Dybala (90+4) în acest duel care a opus campioanele Europei şi Americii de Sud.

Căpitanul Italiei, Giorgio Chiellini, a disputat cu această ocazie ultimul său meci în tricoul Squadrei Azzurra.