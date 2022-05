Unde se duc italienii în vacanță? 10 locuri secrete pe care puțini turiști le știu FOTO

Italia este o țară europeană care atrage anual circa 50 de milioane de turiști din întreaga lume, Roma, Milano și Veneția fiind printre cele mai populare atracții.

Totuși, turiștii tind să se îndrepte către locuri foarte populare, pe când italienii care aleg să își petreacă vacanțele în țara lor fug de cele aglomerate și se îndreaptă către locuri pe care puțini străini le știu.

De la satele de pescari colorate din Cinque Terre până la elegantul Portofino, Liguria, atrage de mult timp turiștii. Totuși, dacă vă aventurați la vest de Portofino, veți descoperi un sat de pescari cu totul special, fără magazine ale unor designeri renumiți sau iahturi ale miliardarilor.

Dreamy Camogli are case viu colorate și o plajă perfectă pentru surf, unde italienii se retrag adesea la sfârșitul săptămânii. Puteți face o plimbare în golf, unde găsiți multe restaurante și baruri cu prețuri accesibile, iar sus, pe stânci, este o superbă catedrală în stil baroc. De asemenea, puteți merge pe jos sau cu feribotul până la San Fruttuoso, unde veți descoperi o mănăstire din secolul al X-lea, potrivit The Guardian.

Plajele din Santa Maria di Castellabate sunt locul în care cu greu veți auzi altă limbă în afară de italiană. O destinație liniștită, perfectă pentru vacanțele în familie. Puteți face o plimbare, seara, în jurul Pieței Lucia, este un tărâm al înghețatei, iar spectacolele pentru copii sunt la ordinea zilei. Puteți lenevi la soare, pe plajă, sau vă puteți plimba pe dealul Castellabate, toate acestea fără aglomerația clasică a destinațiilor turistice.

