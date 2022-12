Istvan Kovacs, despre banii câștigați ca arbitru de rezervă la Campionatul Mondial: ”Când ajungi printre cei mai buni, meriți”

Campionatul Mondial s-a încheiat odată cu finala câştigată duminică de Argentina în faţa Franţei la lovituri de departajare. La turneul din Qatar, arbitrajul românesc a fost reprezentat de Istvan Kovacs, Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene. Kovacs a vorbit, pentru FRF, despre experienţa din Qatar.

Istvan Kovacs, arbitru de rezervă la 8 partide de la această Cupă Mondială, a lămurit într-un interviu FRF.tv situaţia sa:

„Ne-am pregătit exemplar când am ajuns în Qatar, atât eu şi colegii mei, cât şi ceilalţi arbitri selectaţi în lotul pentru Mondial. Pur şi simplu a fost o decizie a celor din Comisia de Arbitri FIFA, pe care noi am respectat-o. Pentru noi, faptul că am putut participa a fost o onoare. Oricine îşi doreşte la centru, dar am căpătat experienţă care ne va ajuta la următoarele turnee finale”, a spus el.

El a spus că s-a amuzat de informaţiile din presă, privind suma primită pentru prezenţa în Qatar: "M-au amuzat ştirile din presă, pentru că nici jumătate de suma vehiculată nu îmi intră în conturi. Dar părerea mea este că atunci când ajungi printre cei mai buni, meriţi să fie răsplătit pe măsură".

Potrivit lui Kovacs, Cupa Mondială din Qatar a fost una reuşită. "Mi-a plăcut mult organizarea, a fost ireproşabilă, atmosfera de pe stadioane. Totul a fost la superlativ, a fost un mondial reuşit.".

Kovacs a mai spus că 2022 a fost cel mai reuşit an din cariera sa, cu multe meciuri importantee la centru. "Eu şi brigada mea vrem ca şi pe viitor să ne ridicăm la cerinţele UEFA, FIFA şi FRF", a mai spus el.