Istanbul – o destinație surprinzător de ofertantă pentru shopping

Sărbătorile nu vin doar cu un imens dor casă, de liniște, de mese în familie și miros de Crăciun, ci vin și cu presiunea de a găși cadoul perfect, de a cumpără pentru toată familia ceva potrivit cu personalitatea lor, dar și cu bugetul tău. Recomandarea pentru acest an este Istanbul – un oraș neașteptat pentru shopping, dar potrivit din multe puncte de vedere: zbor scurt, varietate mare pentru cumpărături, dar și buget. Să nu uităm că este un oraș bogat cultural, o destinație ce poate oferi oricând o experiență pentru fiecare, prin obiectivele istorice, gatronomice, religioase sau de distracție.

O prima zona recomandă pentru cumpărături ar fi vechea poștă/ Post Office Fashion Galleria – o clădire imensă, subutilizata, care acum este restaurată și redeschisă publicuilui de maxim 1 an; găzduiește 73 de magazine cu designeri și artizani locali – haine, bijuterii, ceramică, dulciuri, artă, toate într-un cadru modern și chic, chiar lângă Bosfor. Zona este foarte vizitată de turiști, iar aici acostează în Portul Korakay aproximativ 150 de vase de croazieră, de aceea veți găși și multe restaurante și cafenele locale și nu numai.

Unul din cei mai faimoși designeri de bijuterii are aici un magazin deschis în noiembrie - Sevan Bıçakçı. Sevan e deja renumit pentru piesele sale unice și incredibil de creative, iar povestea să este una fantastică, el cunoscând faima în a două jumătate a vieții, după ce a fost ucenic la bijutieri de serie. Îndrăgostit de orașul sau, piesele sale redau mici bucăți din Istanbul – o stradă, un copac, un pescăruș, Moscheea Albastră sau alte locuri autohtone din Istanbul. Acum are aproape 100 de angajați, jumate lucrând în primul sau magazin, în apropierea Marelui Bazar. Fiecare bijutier din echipa petrece aproximativ 3 luni pentru a finaliza o piesă, iar prețurile pot porni de la 8.000 euro până la 100.000 euro cum este inelul cu Moscheea Albastră. Pentru că au o poveste unică și necesită maestria mai multor bijutieri, atelierul are maxim 100 de piese fabricate pe an, un motiv în plus pentru care sunt foarte căutate.

Nu poți ajunge în Istanbul fără să mergi în Grand Bazaar, cel mai vechi „shopping mall acoperit“ din lume. Are 30.700 mp și peste 4.000 de magazine, aici vei găși adevăratul spirit otoman. Un sfat important: nu uită să negociezi orice! De la aur la covoare, de la ceramică de Iznik la lămpile orientale, de la tradiționalul rahat la cafeaua prăjită și râșnita pe loc, totul poate fi negociat. Dacă e ceva ce nu ai găsit aici, cu siguranță vei găși în Bazarul de mirodenii, aflat la câteva minute. La final, poți profită că ești în zona peninsulei istorice a orașului și poți vizită Hagia Sofia, una din cele mai cunoscute și mai frumoase moschei din lume. Monument UNESCO din 1985, Hagia Sofia domină panorama Istanbulului, fiind construită în secolul al VI-lea de Împăratul Iustinian, iar înăuntru vei găși exemple de mozaic român, dar și caligrafie otomană. Deși până de curând era muzeu și se puteau vizită mai multe zone din moschee, acum a rămas doar loc de rugăciune pentru musulmani, iar frescele române și icoanele creșține nu pot fi admirate.

Pentru cei care au nevoie de toate brandurile luxury dar și câteva main street, nu poți să nu ajungi în Zurlu Center, un shopping center nou construit, în cadrul unui complex imens cu birouri, spații de locuit, hotel, dar și spații pentru expoziții de artă. Găsești un mix de branduri interesant, începând cu primul lanț de magazine internațional local – Vakko, alături de Burberry, Dior, DolceGabbana, Fendi, Louis Vuitton, dar și nume de street fashion că GAP, Ganț, HM, İpekyol, Lacoste, Mango, Network, Pinko, Tommy Hilfiger, Yargıcı, Zara, etc. Dacă shoppingul a trezit și foamea din ține, încearcă Parle, un restaurant chic și modern, cu un meniu oriental-european, perfect pentru orice gurmand în căutare de arome fine.

Dacă un shopping mall e prea mult pentru ține, poți găși aproape aceleași branduri de lux și în cartierul Nişantaşı, o zona posh cu magazine și restaurante pentru gusturile fancy, pentru amatorii de distracții de noapte dar și pentru iubitorii de artă exclusivistă.

Zona cu farmec european a Istanbulului este dată de arealul acoperit de Galata Tower, unde se impune de la distanță monumentul istoric construit în 1348 de genovezi, păstrat pentru secole că cel mai înalt punct din oraș. Astăzi, Turnul Galata de 66,9m este un muzeu și punct turistic unde te poți bucură de panorama orașului de 360 grade.

În jurul turnului sunt străduțe pline de magazine vintage, dar și designeri locali cu prețuri accesibile și ai toate șansele să găsești cadouri pentru toată lumea.

Dacă nu te-am convins, încearcă singur și spune-ne care sunt magazinele tale preferate!