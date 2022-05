Forţele armate israeliene (IDF) au anunţat că au lansat unul din cele mai ample exerciţii din ultimele decenii, ce combină capabilităţi multi-arme şi multi-dimensionale, transmite dpa.

”Soldaţi din toate componentele IDF se vor antrena împreună pe parcursul lunii următoare pentru a creşte pregătirea noastră defensivă, la sol, în aer, pe mare şi în spaţiul cibernetic”, a indicat pe Twitter armata israeliană luni, 9 mai.

We have just begun our largest military exercise in decades.

Soldiers from every part of the IDF will train together over the next month to increase our defensive readiness and preparedness—on land, in the air, at sea and in cyberspace.— Israel Defense Forces (@IDF) May 9, 2022