Doi tineri fraţi israelieni, ucişi într-un atac armat terorist în Cisiordania VIDEO

Doi tineri israelieni au fost ucişi prin împuşcare, duminică, în nordul Cisiordaniei ocupate, într-un atac asupra maşinii la bordul căreia se aflau, catalogat de către Guvernul israelian drept un ”atentat terorist”, relatează AFP.

Atacul a avut loc pe drumul principal din Huwara, în apropiere de Nabluz, unde un fotograf AFP a văzut militari israelieni desfăşuraţi în operaţiuni de căutare.

El are loc în timp ce în Iordania s-a deschis o întâlnire între oficiali palstinieni şi israelieni care încearcă să pună capăt unei spirale a violenţelor, de la începutul anului, după intrarea în funcţie, la sfârşitul lui decembrie, a Guvernului format de către Benjamin Netanyahu împreună cu formaţiuni de extremă dreapta şi evreieşti ultraortodoxe.

”Doi israelieni au fost ucişi într-un atentat terorist palestinian”, anunţă într-un comunicat comun Netanyahu şi ministrul său al Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir.

