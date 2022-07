Turneul de la Wimbledon este propice stabilirii de recorduri, având câteva borne importante în istoria tenisului.

Acum 12 ani s-a desfășurat cel mai lung meci din istoria tenisului, cel dintre americanul John Isner și francezul Nicolas Mahut.

Partida s-a disputat in 2010, și s-a terminat după 11 ore de joc.

John Isner s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68, în meciul care s-a întins pe parcursul a trei zile.

"De câte ori mă gândesc la acel meci, îmi vine în minte scorul din setul decisiv, 70-68. Parcă am fi jucat baschet", a spus Isner.

Americanul de 37 de ani a bătut și la această ediție un record, devenind jucătorul cei mai mulți ași serviți, din istoria tenisului. Isner l-a depășit pe croatul Ivo Karlovic, servind 13.728 de ași în toată cariera sa.

The match spanned three days and lasted 11 hours, 5 minutes. pic.twitter.com/M4WbMUgeXr— ATP Tour (@atptour) June 24, 2021