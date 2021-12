Iubita lui Dragnea, despre bărbații din viața ei: ”Mi s-a întâmplat să intru în vila lui Codrin Ștefănescu”. Ce spune despre presupusul amant

Despărțirea de Liviu Dragnea (59 de ani) a afectat-o pe tânăra Irina Tănase (29 de ani), care face tot posibilul pentru a relua legătura sentimentală cu fostul politician. În acest sens, ea a clarificat felul în care s-a comportat în ultimii ani cu ceilalți bărbați din viața ei.

Irina Tănase a oferit un interviu mai lung publicației Cancan, în care s-a referit inclusiv la relația sa cu Codrin Ștefănescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea. De asemenea, a ținut să pună punct speculațiilor referitoare la presupusul amant Paul.

”Vreau să fiu împăcată că am putut face totul pentru a-l readuce înapoi. Când vine vorba despre bărbatul iubit, despre Liviu, renunț la orgolii. Îl iubesc și îl aștept acasă! Sper să se întoarcă, să continuăm! Nu îmi e frică de cuvinte, nu mă feresc de ele.

De altfel, nu este prima oară când se încearcă despărțirea noastră. Noi am traversat și alte momente critice, când Liviu era hrănit cu informații false, când eram prezentată într-o lumină nefavorabilă, dar l-am convins de fiecare dată că nu am nimic de ascuns și că loialitatea este pentru mine o valoare de la care nu mă dezic”, a precizat Irina.

”Și de această dată sunt la mijloc interese de a ne separa și știu ce afirm. Nu aș vrea să nominalizez pe nimeni. Nu doresc să port vreun război prin presă cu nimeni. Nici cu Codrin Ștefănescu, nici cu altcineva!

Am încercat să-mi amintesc exact fiecare discuție, pe care am avut-o cu vreun alt bărbat, fiecare întâlnire. N-am nimic să-mi reproșez, fiindcă știu că nu i-am greșit. În urmă cu trei luni, am primit informații că ar exista imagini care să mă compromită. Dacă există, rog să fie făcute publice!

Dacă m-am întâlnit cu vreun alt bărbat, au fost întâlniri strict inofensive, fără nicio altă conotație. Mi s-a întâmplat să intru în vila lui Codrin Ștefănescu și să rămân acolo două ore, să ies singură de la el. Ar putea fi interpretată și o asemenea întâlnire. Dar Codrin știe ce am discutat atunci și care a fost sensul acelei vizite”, a completat Irina Tănase.

”El era, oricum, mai gelos din fire, motiv pentru care m-am și îndepărtat de foștii mei prieteni, îndeosebi de bărbați. Prieteni, atenție la nuanță, nu iubiți! Nici Paul nu a fost iubitul meu, ci un bun prieten. Liviu mă cunoaște, știe că nu sunt persoana care să fie radicală și să mă rup de oameni. Păstrez cu ei o relație decentă. Așa cum am păstrat și cu Paul și nu numai cu el.

Inițial, am crezut că îmi reproșează discuții cu un fost iubit, cel dinaintea relației cu Liviu. Acela este însă căsătorit, are copii și nu am mai vorbit de atunci cu el. Pe Paul l-am întâlnit ultima oară la începutul anului. De 8 martie, el îmi mai trimitea flori, îi trimitea și mamei mele pentru că o cunoaște. Poate de aici au apărut aceste conexiuni. Nu este amantul meu, nu a fost nici iubitul meu! Nu am amant și o susțin cu tărie”, afirmă cea acre a format un cuplu cu Liviu Dragnea începând din 2013.