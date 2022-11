Care este numele adevărat al Irinei Rimes: jurata de la Vocea României a încercat și varianta Irra

Irina Rimes, una dintre cele mai apreciate voci, a început să cânte de mică și a fost protagonista unei emisiuni din Republica Moldova.

Irina Rimes este născută pe 22 august 1991 în localitatea Izvoare, raionul Florești, Republica Moldova. A copilărit la țară alături de fratele ei. "Eu am avut o copilărie foarte fericită. Am copilărit la țară, cu boboci, cu pui. Am avut o copilărie frumoasă eu și fratele meu, de aceea nu regret nimic. Eu, când o să am un copil, o să îl trimit la mama la țară și o să îl vizitez duminicile. Eu am crescut la fel", spunea Irina Rimes pentru Antena Stars.

Ea a început să cânte de mică și a ajuns până în finala unui concurs televizat din Republica Moldova numit Fabrica de staruri.

A dat cu adevărat lovitura cu piesa Visele (2016), compusă alături de fostul ei soț Andi Bănică. Apoi, a lansat patru albume și cariera ei muzicală a mers doar în sus.

În podcastul Altceva, Irina Rimes a mărturisit că un singur lucru i-a lipsit acasă. „Nu i-am văzut niciodată pe mama și tata să se ia în brațe și să se sărute pe gură. În momentul în care am văzut alți oameni să facă chestia asta, m-am supărat. Părinții noștri de ce nu fac asta? La noi a fost tabu iubirea, în familie. Am început să ne spunem Te iubesc în momentul în care am ieșit în lume și am văzut că iubirea e un lucru normal. E normal să spui Te iubesc, ba chiar se cere să spui, din când în când, Te iubesc. Noi ne-am educat abia când ne-am civilizat. Părinții mei au lucrat prea mult și au fost prea departe de noi, ca să ne învețe lucrurile astea. Nici ei nu le știau. Ei le-au învățat acum, împreună cu noi”, a povestit Irina.

Numele adevărat al Irinei Rimes este Irina Rîmeș. Ea a preferat un nume de scenă fără diacritice pentru a suna mai comercial. Înainte să devină celebră, Irina a folosit și apelativul Irra, dar a renunțat la el.

În această seară, la PRO TV, este o nouă ediție a show-ului Vocea României, cu Irina Rimes în rol de jurat și de antrenor.