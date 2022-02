Irina Begu și punctul minunat care a ajutat-o "să rupă" meciul cu Martincova VIDEO

Irina Begu s-a calificat în semifinale la Sankt Petersburg după victoria în fața Terezei Martincova.

În primul set, Begu a fructificat singura minge de break pe care a avut-o. La scorul de 3-3 și 40-30 în favoarea ei, românca a câștigat un schimb de mingi "maraton", încheiat după 28 de lovituri.

A fost practic momentul-cheie al primului set, care s-a încheiat cu 6-4 în favoarea Irinei.

Begu s-a impus mai lejer în al doilea set, scor 6-2.

The Romanian finishes off a tense 28-shot rally to break first.#FormulaTX pic.twitter.com/Tp2z3ZEL4I— wta (@WTA) February 11, 2022