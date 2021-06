Capat de drum pentru Irina Begu la Roland Garros. Romanca a fost eliminata in semifinale la dublu

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska a fost eliminata in semifinale la Roland Garros, in proba de dublu feminin de perechea Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek, 3-6, 4-6

Begu si Podoroska nu au avut nicio sansa in fata favoritelor Mattek - Sands / Swiatek care au castigat fara emotii ambele seturi.

In cazul in care s-ar fi calificat in finala, Begu si Podoroska ar fi avut de impartit suma de 144.074 de euro.

Desfasurea meciului:

Mattek- Sands /Iga Swiatek - Irina Begu / Nadia Podoroska, 1-0 (6-3), 6-4

Setul 1

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek isi face serviciul, 1-0

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek face break, 2-0

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska face rebreak, 2-1

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska isi face serviciul si egaleaza, 2-2

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek isi face serviciul, 3-2

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska lupta incredibil si egaleaza, 3-3

Game pentru Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek, 4-3

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek face break si va servi pentru set, 5-3

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek isi face serviciul si castiga primul set, 6-3



Setul doi

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska incepe cu un game setul secund, 0-1

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek isi face serviciul, 1-1

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska isi face serviciul dupa un game disputat, 1-2

Egalitate, 2-2

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska preia conducerea, 2-3

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek isi face serviciul, 3-3

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek face break, 4-3

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek isi face serviciul, 5-3

Perechea Irina Begu / Nadia Podoroska isi face serviciul, 5-4

Perechea Mattek- Sands /Iga Swiatek isi face serviciul, 6-4 si castiga meciul