Noi creșteri de dobânzi de la 1 ianuarie. Soluțiile la care pot apela românii care au credite la bănci

De la 1 ianuarie 2023 românii care au credite cu dobânzi variabile care sunt calculare în funcție de indicele IRCC vor plăti rate mai mari.

Specialiștii în creditare spun că noua valoare se va apropia de 6%.

Valentin Anghel, expert în creditare, a explicat, într-un interviu pentru Ziare.com, ce se va întâmpla cu creditele de la anul.

„De la 1 ianuarie 2023 IRCC se majorează de la 4.06%, cât este acum, la 5.71%. Creșterea indicelui IRCC are un impact major asupra tuturor creditelor cu dobânzi variabile raportate la IRCC: credite ipotecare, credite Noua Casă și credite de nevoi personale.

Toată categoria de români cu credite Prima Casă care au făcut trecerea de la ROBOR la IRCC prin semnarea unui act aditional cu banca, se află acum în aceeași situație în care se aflau și în urmă cu 6-9 luni. Cu un decalaj de câteva luni, pare că IRCC ajunge din urmă indicele ROBOR.

IRCC se recalculează trimestrial, în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie, așadar cu un IRCC de 5.71% de la 1 ianuarie 2023, dobânzile creditelor ipotecare vor fi de aproximativ 8%-9%, în funcție de specificațiile contractelor de credit pe care românii le-au semnate cu băncile în trecut.

În concluzie, de la începutul anului viitor, toate ratele creditelor existente cu dobânzi variabile cresc cu aproximativ 10% - 25% față de cât plătesc românii acum, în funcție de vechimea creditului, de tipul acestuia, de valoarea lui și de perioada rămasă de rambursare”, a declarat Valentin Anghel.

Ratele cresc cu câteva sute de lei

De exemplu, o rată pentru un credit de 200.000 lei la 1 ianuarie 2021, cu IRCC de 1,08%, era de 983 lei. Un an mai târziu, pe 1 ianuarie 2022, IRCC a ajuns la 1,17%, iar rata era de 993 lei. În prezent, ultima valoare a adus indicele la 4,06%, iar rata a ajuns la 1.327 lei.

Estimările lui Valentin Anghel arată că la 1 ianuarie 2023, când se va publica noua valoare a IRCC, indicele va ajunge la 5,71. Asta înseamnă că rata va depăși 1.500 lei.

Evoluția indicelui IRCC și preconizări pentru anul viitor

„ROBOR a început redresarea”

După mai multe recorduri atinse, indicele ROBOR a început să scadă.

„La polul opus, ROBOR pare că și-a început redresarea, de o lună și jumătate fiind într-o continuă scădere. Cu toate acestea, revenirea la ROBOR nu este posibilă, iar băncile nu mai acordă credite noi raportate la ROBOR încă din 2019.

Conform calculelor pe care le-am putut realiza la momentul scrierii acestui articol, IRCC pare să rămână la o valoare de aproximativ 6% până la jumătatea anului 2023. Așadar, pentru următoarele 6 luni nu putem spera la o scădere a indicelui IRCC. Un calcul exact al valorii IRCC pentru trimestrul 2 îl vom avea la sfârșitul acestui an”, a spus specialistul în creditare.

Ce soluții există

Brokerul de credite le recomandă celor care au rate cu dobânzi variabile să treacă la dobânzi fixe.

„Din nefericire, viitoarele rate ale creditelor cu dobânzi variabile vor fi mai mari decât ratele creditelor cu dobânzi fixe. Vestea bună este aceea că toți românii care au credite cu dobânzi variabile pot refinanța în credite cu dobânzi fixe dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale băncilor”

Cele mai importante dintre acestea sunt:

• Venit stabil dovedibil legal care să permită rata lunară a creditului refinanțat;

• Respectarea gradului de îndatorare permis de lege;

• Vechimea optima în muncă;

• Istoric pozitiv de creditare;

„Creditele ipotecare pot avea dobânda fixă pentru perioade de 3-5-8-10 ani, ulterior dobânda devine variabilă și va fi formată din marja fixă a băncii + IRCC până la achitarea acestuia. Avantajul este acela că indiferent cum evoluează piața bancară, persoana plătește aceeași rată fixă la credit, nefiind influențat de actualizările IRCC. Cel mai important este faptul că pe perioada de dobândă fixă piața bancară are timp să-și revină, iar IRCC are răgaz să scadă.

Recomand refinanțarea în credit ipotecar cu dobândă fixă pe 3 ani sau 5 ani, iar în portofoliul nostru există soluții de refinanțare în credite ipotecare cu dobânzi și condiții foarte bune, cu asigurări de viață incluse și cu taxe de evaluare imobile și taxe notariale achitate de bănci, nu de clienți.

Singura soluție care protejează cu adevărat împotriva creșterilor sau fluctuațiilor IRCC și/sau ROBOR este refinanțarea în credit pe dobândă fixă. Toate creditele cu dobânzi variabile raportate la IRCC sau ROBOR (ipotecare, Prima Casă, Noua Casă sau nevoi personale) pot fi refinanțare în credite cu dobânzi fixe, mult mai avantajoase decât cele variabile din viitor”, a declarat specialistul.

Valentin Anghel spune că oamenii nu trebuie să amâne până ajuns în impas financiar.

„Recomandarea mea este ca refinanțările pe dobânzi fixe să se realizeze înainte ca românii să ajungă în imposibilitate de plată, deoarece întârzierile mari și restanțele active la credite zădărnicesc orice încercare de refinanțare. Băncile nu creditează și nu refinanțează persoane cu istoric negativ în Biroul de Credit.

În plus, nu recomand nici suspendarea ratelor creditelor deoarece după perioada de pauză, creditele vor avea rate mai mari decât aveau initial”, a adăugat expertul.

Cum va arăta anul 2023

Specialistul este de părere că oamenii vor continua să acceseze credite bancare.

„Vor mai lua românii credite în 2023? Aceeași întrebare a fost pusă și în 2020, odată cu pandemia, iar răspunsul meu este da.

Românii contractează în continuare credite ipotecare pentru achiziționarea propriilor locuințe deoarece chiriile aproape că au aceeași valoare ca și ratele creditelor ipotecare. În plus, oamenii au nevoie de spațiu și intimitate, așadar opțiunea de a locui cu părinții nu prea mai e viabilă în viața unui adult care și-a întemeiat propria familie.

Oamenii sunt conștienți că o casă închiriată nu este la fel ca propriul cămin. În plus, aceștia își achiziționează locuințele acum, cât sunt în deplinătatea capacității de muncă, iar la momentul pensionării aceștia vor scăpa de grija plății pentru locuință, indiferent că facem referire la rata creditului sau la chirie.

Tinerii vor să aibă propria locuință, iar decizia de achiziționare prin credit o iau întotdeauna atunci când sunt siguri de stabilitatea lor financiară.

Cât timp au surse de venit stabile, oamenii vor apela în continuare la credite și vor solicita serviciile brokerului de credite deoarece au înțeles că sistemul bancar este unul dinamic, într-o continua schimbare, cu produse și condiții de creditare diferite de la o bancă la alta”, spune Valentin Anghel.

„În portofoliul brokerului de credite se află cele mai importante bănci din România, cu produse finanțare atât în lei, cât și în euro, cu dobânzi variabile, dar și fixe sau mixte. Brokerii de credite știu toate condițiile de eligibilitate ale băncilor și dobânzile practicate de fiecare dintre ele.

Din activitatea mea de aproape 16 ani în domeniul brokerajului de credite, am constatat că atunci când unele bănci își măresc dobânzile, altele le scad considerabil, menținând un flux normal de creditare. În prezent, unele bănci pot avea dobânzi la creditele ipotecare și de 10%-11%, însă alte bănci percep dobânzi chiar și de două ori mai mici. Noi știm toate aceste informații și le folosim în avantajul clienților noștri.

Așadar, pentru client cel mai important este să obțină cel mai bun și mai ieftin credit pentru el, aceasta fiind și misiunea brokerilor de credite”, adaugă specialistul.

ROBOR și IRCC

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut uşor miercuri, la 7,63% pe an, de la 7,64% pe an, marţi, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,86% pe an, de la 7,87% pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni a stagnat la 8,12% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.