Iranian împușcat în cap după meciul pierdut de naționala sa contra SUA

Un iranian a fost împuşcat mortal de forţele de securitate după ce echipa naţională a Iranului a pierdut în faţa SUA şi a fost eliminată de la Cupa Mondială, în timp ce demonstraţii antiguvernamentale au avut loc în interiorul şi în afara stadionului din Qatar şi în Iran, scrie The Guardian.

Mehran Samak, în vârstă de 27 de ani, a fost împuşcat mortal după ce a claxonat maşina în Bandar Anzali, un oraş de pe coasta Mării Caspice, la nord-vest de Teheran, potrivit activiştilor pentru drepturile omului.

Samak „a fost vizat direct şi împuşcat în cap de forţele de securitate... în urma înfrângerii echipei naţionale împotriva Americii”, a declarat grupul Iran Human Rights (IHR) din Oslo.

Contextul dintre cele două ţări, care au rupt relaţiile diplomatice cu mai bine de 40 de ani în urmă, a avut loc pe fondul represiunii violente din Iran, după protestele declanşate de moartea în custodie a lui Mahsa Amini, o tânără kurdă de 22 de ani, în septembrie.

Forţele de securitate iraniene au ucis cel puţin 448 de persoane în timpul reprimării protestelor, inclusiv 60 de copii sub 18 ani şi 29 de femei, potrivit IHR.

Mijlocaşul internaţional iranian Saeid Ezatolahi, care a jucat în meciul cu SUA şi este din Bandar Anzali, a dezvăluit că îl cunoaşte pe Samak şi a postat o poză împreună cu el la o echipă de fotbal de tineret.

„După pierderea amară de aseară, vestea morţii tale mi-a incendiat inima”, a spus Ezatolahi pe Instagram, descriindu-l pe Samak drept „un coechipier din copilărie”.

El nu a comentat circumstanţele morţii prietenului său, dar a spus: „Într-o zi vor cădea măştile, adevărul va fi dezvăluit”.

El a adăugat: „Nu asta merită tinerii noştri. Acest lucru nu este ceea ce merită naţiunea noastră[.

Ezatolahi, supărat de rezultat, a fost văzut după fluierul final în timp ce era consolat atât de colegii săi, cât şi de jucătorii americani.

They don’t want the government use sport to normalize its murderous regime.pic.twitter.com/EMh8mREsQn pic.twitter.com/MqpxQZqT20— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 29, 2022