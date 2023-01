Prima măsură luată de Marea Britanie după spânzurarea fostului viceministru iranian, care are și cetățenie britanică

Regatul Unit a anunţat sâmbătă că l-a plasat sub sancţiuni pe procurorul general al Iranului, Mohammad Jafar Montazeri, pentru a sublinia "dezgustul" Londrei după execuţia pentru spionaj a lui Alireza Akbari, informează AFP.

„Punându-l astăzi sub sancţiuni ne subliniem dezgustul faţă de execuţia lui Alireza Akbari", a scris pe Twitter ministrul britanic de externe James Cleverly, fără a preciza natura acestor sancţiuni."Cerem regimului (iranian) să dea socoteală pentru violările îngrozitoare ale drepturilor omului".

Prosecutor General.

Sanctioning him today underlines our disgust at Alireza Akbari's execution.

The Prosecutor General is at the heart of Iran's use of the death penalty.

We're holding the regime to account for its appalling human rights violations— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 14, 2023