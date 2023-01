Sunt Rusia, Iranul și China în pragul unor noi revoluții? Elementele esențiale care lipsesc pentru schimbarea de regim

În fiecare dintre aceste trei țări care au trecut prin mai multe revoluții în ultimul secol, regimurile par puse la încercare.

Proteste populare în China, o revoltă feministă în Iran, activism anti-război și poate sabotaj în Rusia... Cele mai mari trei țări opresoare din lume ar fi în pragul revoluției sau pe punctul de a adopta reforme reale?

Nu ar fi prima dată. Toți trei au experimentat mai multe revoluții în secolul XX: Iranul în 1906 (constituțională) și în 1979 (islamistă); China în 1911 (republicană) și în 1949 (comunistă); Rusia în 1905 (constituțională), în 1917 (bolșevică) și în 1991 (prăbușirea cvasi-democratică a imperiului).

Fiecare dintre aceste revolte a fost o surpriză. Prin urmare, deși pare puțin probabil ca revoluțiile să zguduie aceste țări astăzi, nu este imposibil – iar oamenii acestor națiuni, atât aspiranți la revoluționari, cât și cei care apără ordinea stabilită, știu acest lucru în mod relevant, scrie Fred Kaplan în Slate.fr.

Trei elemente esențiale pentru declanșare unei revoluție și lipsesc...

Cu toate acestea, punctul de fierbere este în general evitat. Sociologii și politologii au studiat condițiile necesare unei schimbări radicale și una dintre concluziile la care au ajuns cu toții este că pentru a reuși, mișcările revoluționare trebuie să îmbine trei elemente: să fie organizate, să aibă o strategie și să aibă un lider carismatic.

„Iran, China, Rusia, protestele care au loc acolo nu au niciunul dintre aceste trei elemente”, spune Larry Diamond, cercetător la Instituția Hoover și autor al mai multor studii privind tranziția regimului post-autoritar.

Demonstranții chinezi care ridică foi albe, femeile iraniene care își smulg vălurile și strigă „Jos Ayatollahul”, activiștii anti-război ruși, toți dau dovadă de un curaj remarcabil și riscă pedepse lungi cu închisoarea, chiar mai rău. Dar nici curajul, nici măcar mitingurile nu sunt suficiente pentru a răsturna un regim sau pentru a schimba un stil de viață politic.

Acesta este un motiv cheie pentru care Avril Haines, directorul Serviciului de Informații al SUA, a declarat într-un interviu pentru NBC News că oficialii iranieni nu văd protestele populare drept o „amenințare iminentă” pentru regimul lor.

Cu toate acestea, a adăugat Avril Haines, guvernul de la Teheran ar putea avea probleme reale pe termen lung, deoarece rezistența la decretele sale nu face decât să crească, apar schisme în cadrul ministerelor sale și economia continuă să se deterioreze. În plus, o mare parte a populației urbane iraniene – tineri, oameni laici, conectați la informația și cultura occidentală prin antene parabolice (pe care regimul a renunțat de mult să le înlăture) – ar fi înclinați să se alăture unei adevărate revoluții, cu condiția să apară un lider.

„Un lider, o organizație și o strategie nu sunt condiții esențiale”, a explicat Charles Kurzman, profesor de sociologie la Universitatea din Carolina de Nord și autorul cărții The Unthinkable Revolution in Iran. „Aceste lucruri izvorăsc adesea din mișcări generate spontan.”

La începutul anului 1979, când au început să se răspândească protestele anti-Șah, ayatollahul Khomeini „nu era o figură binecunoscută în afara anumitor cercuri clericale”, relatează Kurzman. „El și-a asumat rolul de lider spre sfârșitul procesului revoluționar, nu la început”.

Khomeini, Lenin și Elțin, fiecare în felul lui, au exploatat cu pricepere o situație revoluționară și au luat frâiele puterii.

În mod similar, la începutul anului 1917, pe măsură ce în Rusia au izbucnit greve și revolte care cereau pace și pâine, Partidul Bolșevic al lui Vladimir Lenin era doar o mică facțiune printre câteva mișcări socialiste (termenul bolșevic, care provine din cuvântul rusesc care desemnează majoritatea, a purtat o încărcătură semantică voit exagerată). A doua revoluție rusă, cea din 1991, era deja în curs de desfășurare – propulsată de destrămarea Uniunii Sovietice – înainte ca Boris Elțin să urce pe un tanc în fața Parlamentului, flancat de mii de protestatari, și să devină noul lider.

Khomeini, Lenin și Elțin, fiecare în felul lui, au exploatat cu pricepere o situație revoluționară și au luat frâiele puterii pentru a o îndrepta în direcția pe care o doreau. Acesta a fost și cazul lui Mao, Castro, Napoleon, George Washington și mulți alții.

Cu alte cuvinte, revoluțiile pot începe fără un lider, fără organizare și fără o strategie – dar rareori reușesc dacă măcar unele dintre aceste elemente nu apar în cele din urmă.

Liderii guvernelor autoritare – în special cei din Iran, Rusia și China – știu bine acest lucru și au devenit foarte buni la identificarea, divizarea, arestarea sau blocarea într-un fel sau altul a potențialilor lideri printre protestatari.

Control total și neutralizări cu o mână de fier

Acesta este în special motivul pentru care Putin l-a pus pe Alekseï Navalnîi după gratii în urma unor acuzații aberante. Și, de asemenea, a asuprit activiștii antirăzboi cu atâta intensitate la scurt timp după invazia sa în Ucraina, până la punctul în care aproape toți - cu excepția celor care au fost arestați sau mobilizați și trimiși pe front - au fugit în exil.

Acesta este, de asemenea, motivul pentru care Iranul a arestat 15.000 de demonstranți, a condamnat cel puțin douăzeci dintre ei la moarte și a executat public unele dintre aceste personalități vag carismatice care au cerut nu numai să abandoneze hijab-ul, ci și să-i alunge pe mullahi.

De la preluarea puterii, liderii Rusiei, Iranului și Chinei au construit sisteme întregi menite să le izoleze de presiunea populară. Putin a ridicat o autocrație monolitică nemaivăzută în Rusia din vremea țarismului; a monopolizat mass -media și a pus la cale falimentul sau asasinarea tuturor membrilor anturajului său care au îndrăznit să-l critice direct.

Cheia rezistenței lui Putin

Corpul Gărzii Revoluționare Islamice, protectorul regimului iranian, a preluat controlul asupra majorității ministerelor și sectoarelor cheie ale economiei. Gardienii Revoluției țin țara cu o mână de fier care se insinuează peste tot, deși o mare parte a populației – mai ales în orașe – este laică, educată și bine expusă informațiilor și culturii occidentale.

Sub Xi Jinping, Partidul Comunist (PCC) a reînviat ideologia controlului total al statului, dragă lui Mao Zedong, și a eliminat multe dintre reformele liberale instituite de Deng Xiaoping și Jiang Zemin.

Cu toate acestea, presiunile sociale, politice, economice și ecologice cresc adesea, chiar dacă un regim folosește cea mai mare violență pentru a le înăbuși.

Reformă sau oprimare?

Următoarea etapă, consolidarea regimului sau începutul dislocării acestuia, depinde de modul în care acesta reacţionează la aceste presiuni.

Pe de o parte, atunci când un regim nu se reformează deloc și își asuprește și mai mult poporul, el devine rigid; presiunile cresc și la un moment dat articulațiile explodează (chiar dacă poate dura zeci de ani, vezi Coreea de Nord, de exemplu).

Pe de altă parte, liniștirea protestatarilor presupune un risc: un gest de reformă va ușura presiunea și va dezumfla o revoltă în devenire sau va incita cei mai radicali rebeli să ceară și mai multe schimbări?

Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a încercat să-și reformeze societatea, economia și politica sa externă fără a ceda niciunul din monopolul Partidului Comunist asupra politicii - și a ajuns să doboare întregul sistem, care s-a dovedit a fi impermeabil la reforma. Pentru a supraviețui, partidul a trebuit să distrugă reformele (cum a fost cazul la mijlocul anilor 1960, când Leonid Brejnev l-a înlocuit pe Nikita Hrușciov), altfel reformele ar distruge partidul. Gorbaciov a avut toată intenția de a le pune în aplicare, iar sistemul – Partidul Comunist și Uniunea Sovietică – nu le-a putut supraviețui.

Mulți lideri autoritari nu au pierdut nici o firimitură din implozia Uniunii Sovietice și au învățat o lecție foarte clară: evită orice reformă cu orice preț. China lui Xi Jinping este deosebit de atentă la acest lucru și prezintă în mod regulat ideea că contemplarea libertăților în stil occidental – ceea ce Gorbaciov încercase în mod expres să facă – nu poate duce decât la haos.

Acesta este un mesaj pe care Putin l-a transmis. Timp de mulți ani, Putin și Xi au făcut un târg cu popoarele lor: le-au oferit confort și securitate în schimbul controlului politic deplin.

Acest acord a fost încălcat abia recent: Putin cu războiul său catastrofal (până acum) din Ucraina și Xi cu politica sa „zero Covid” completată cu blocaje extreme, care s-a dovedit prea apăsătoare chiar și pentru sensibilitatea majorității cetățenilor chinezi ( în plus, blocajele au adus afectat și economia națională).

Putin a răspuns protestelor prin dublarea belicozității, mobilizând 300.000 de bărbați și demonizând nu numai Ucraina, ci toate influențele occidentale din Rusia . Xi, pe de altă parte, a dat înapoi, măcar puțin, și a abandonat politica „zero Covid”.

Xi se înmoaie

Până acum, ambele măsuri au funcționat – într-un fel. Putin rămâne la conducere și majoritatea oponenților au părăsit țara. Inițial, unii activiști chinezi au încercat să extindă sfera protestelor anti-lockdown și să le transforme în apeluri la schimbarea regimului la Beijing . Concesia lui Xi doar cu privire la problema Covid a dezumflat mișcarea înainte de a avea timp să câștige cu adevărat avânt.

„Se pare că valul de proteste s-a stins”, a declarat profesorul de sociologie Cornell Jeremy Wallace, autorul cărții „Seking Truth and Hiding Facts – Information, Ideology and Authoritarianism in China . „Protestele cu foi albe au fost ademenitoare. Mesajul lor a fost „Nu trebuie să scriem împotriva ce protestăm, este atât de evident”. Dar asta a mascat diferențe reale în cadrul populației.” „Cred că este mai greu să crezi acum în infailibilitatea lui Xi Jinping”.

Bonnie Glaser, directorul programului Asia la German Marshall Fund al Statelor Unite, este de acord. „Unii protestatari cereau libertate, dar asta nu înseamnă neapărat tot ceea ce asociem cu ideea de libertate, adaugă ea. Mulți au interiorizat retorica partidului că libertatea occidentală este egală cu haos.

Cu toate acestea, pentru Jeremy Wallace, povestea nu se va termina aici. „Cred că acum este mai greu să crezi în infailibilitatea lui Xi, politica „zero Covid” a fost ideea lui și s-a îndepărtat de ea. Data viitoare când va cere tuturor să facă pasul, o vor face și, dacă da, o vor face cu atâta bunăvoință? Nu sunt sigur," spune Wallace.

Ridicarea blocării a declanșat un nou val de Covid, care ar putea afecta și mai mult imaginea lui Xi. „Dacă există milioane de morți, ar putea crea un adevărat moment de haos politic – probabil nu din cauza protestelor populare, ci în cadrul elitelor interne, care l-ar putea lăsa puțin deoparte”, a spus Wallace. Cu siguranță oamenii pe care i-a numit în Biroul Politic sunt la comanda lui, dar nu sunt cantități neglijabile - au avut cariere grozave în administrarea PCC.

Xi a început, de asemenea, să înmoaie unele aspecte ale politicii sale externe și a încercat să reaprindă relațiile bune cu Washingtonul ( în anumite aspecte). Are motive pragmatice pentru a face acest lucru (aversiune față de perspectiva unor legături mai strânse cu Rusia, dorința de a pune capăt războiului comercial, având în vedere slăbirea economiei sale), dar mișcarea dezvăluie și un lider în procesul de a șovăi și a reaprinde rivalitățile cu aparatnicii săi, susține Fred Kaplan.

Aproape nimeni nu crede că Partidul Comunist Chinez ar putea pierde controlul asupra Chinei în acest fel, dar, în funcție de facțiunea care câștigă acțiune, acesta ar putea slăbi strânsoarea lui Xi asupra unor zone în care deține cel mai dictatorial control.

Lovitura militară, cel mai probabil scenariu în Iran și Rusia

Dintre cele trei țări examinate aici, Iranul ar putea, într-un fel, să fie cel mai susceptibil la schimbare. Pentru început, majoritatea populației sale urbane tânjește după această schimbare. Apoi, devine clar că se creează fisuri în cadrul guvernului.

Un înalt oficial din sistemul judiciar iranian a anunțat la începutul lunii decembrie desființarea „poliției morale”, adică forțele de securitate care bat și arestează, printre altele, femeile care nu poară hijab. Dar poliția morală este condusă de Ministerul de Interne; Prin urmare, această afirmație nu avea sens și poliția morală pare să funcționeze la fel de eficient ca înainte.

Cu toate acestea, este rar ca guvernul să arate orice formă de divizare – iar o dispută cu privire la hijab este semnificativă. Un raport publicat în decembrie de Grupul Eurasia subliniază că „hijabul rămâne un principiu fondator al Republicii Islamiste, iar instituția conservatoare va evalua cu atenție orice schimbare de politică”. O abordare mai flexibilă a aplicării legii „ar putea ajuta regimul să stăpânească mișcarea de protest pe termen scurt, dar nu va rezolva pe deplin amploarea nemulțumirilor publice; Este foarte probabil ca protestele sporadice să continue în 2023”.

Dar, în cele din urmă, Grupul Eurasia concluzionează într-un raport separat că un „colaps al regimului iranian este puțin probabil în următoarele șase luni” și că, dacă va avea loc, o preluare a puterii de către Corpul Gărzii Revoluționare Islamice – o lovitură de stat de către cele mai radicale elemente ale armatei – „ar fi de departe cel mai probabil scenariu”.

„Înfrângerea în război este o cauză frecventă a schimbării de regim”

Revoltele populare culminează adesea cu lovituri de stat militare . În 2011, când protestele uriașe din Piața Tahrir l-au forțat pe vechiul conducător al Egiptului Hosni Mubarak, să cedeze puterea (cu o mică încurajare din partea președintelui Obama), aceasta nu a ajuns în mâinile tinerilor vorbitori de engleză, inteligenți ci în cele ale armatei – care controla nu numai armele, ci și o mare parte din activele economice ale Egiptului.

Multe dintre țările care au experimentat revolte în timpul Primăverii Arabe au ajuns să fie conduse de armată – sau, ca în cazul Irakului, în urma schimbării de regim, în urma intervenției americane, sfâșiate de războaie civile sectare.

Dacă Putin este alungat de la Moscova, probabil că acest lucru se va datora unor bărbați înarmați și în uniformă. „Înfrângerea în război este o cauză frecventă a schimbării de regim ”, notează Larry Diamond de la Instituția Hoover. Dacă armata ucraineană preia Crimeea anul acesta sau dacă mută conflictul în Rusia, ceva i se poate întâmpla lui Putin”.

Tensiunile clocotesc deja în corpul ofițerilor ruși în urma deciziilor impetuoase ale lui Putin în acest război, inclusiv invazia însăși, pe care acesta a decis după ce s-a consultat cu foștii săi camarazi ultra-naționaliști din KGB și nu cu consilierii săi militari.

La fel ca alți lideri autoritari, Putin excelează în a-și zdrobi criticii înainte ca aceștia să devină rivali. Dacă șase ofițeri ar organiza un puci, toți ar trebui să se convingă că niciunul dintre ei nu i-ar trăda pe ceilalți cinci. O asemenea lovitură s-ar întâmpla foarte brusc și nimeni nu va ști până la sfârșitul Nopții cuțitelor lungi.

Dar opinia predominantă este că o revoluție este puțin probabilă pe termen scurt. După cum spune Charles Kurzman, „mișcările civice populare de obicei eșuează.

„Revoluțiile sunt un fenomen de masă critică”, explică Kurzman. Există un efect de ondulare. Oamenii care au multe nemulțumiri încep să ia măsuri atunci când văd că alți oameni iau măsuri.” Când roțile de schimbare sunt puse în mișcare, ele pot accelera foarte brusc. „Revoluțiile par destul de explicabile retrospectiv, conchide Kurzman, dar sunt în mod inerent imprevizibile înainte de a se întâmpla.”