Indivizi necunoscuţi au otrăvit sute de eleve într-un important oraş sfânt din Iran în ultimele luni în încercarea de a forţa şcolile de fete să se închidă, a anunţat duminică, 26 februarie, o autoritate sanitară, relatează AFP.

De la sfârşitul lunii noiembrie, presa locală a raportat cazuri de otrăvire pe cale respiratorie a sute de fete cu vârste de aproximativ 10 ani în şcolile din Qom (centru). Unele dintre ele au fost internate pentru scurt timp în spital.

Părinţii acestora s-au adunat pe 14 februarie în faţa guvernoratului oraşului pentru a "cere explicaţii" autorităţilor, potrivit agenţiei oficiale Irna.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ali Bahadori Jahromi, a anunţat a doua zi că "ministerele Informaţiilor şi Educaţiei cooperează" pentru a găsi sursa otrăvirii.

The poisoning of school girls is the revenge of the terrorist regime of islamic Republic against the brave women who flagged the mandatory hijab shook the… https://t.co/kwK3vtLHDs pic.twitter.com/ycddbT0ghA— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 26, 2023