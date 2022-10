O nouă tragedie în Iran. Un adolescent a murit după ce ar fi fost împușcat de la mică distanță în timpul protestelor anti-guvernamentale

Un elev în vârstă de 17 ani a murit la Mashhad, al doilea oraş ca mărime din Iran, după ce ar fi fost împuşcat de la mică distanţă de forţele statului în timpul protestelor anti-guvernamentale, transmite The Guardian.

Pe certificatul de deces al lui Abolfazl Adinezadeh se arată că a murit din cauza rănilor la ficat şi rinichi cauzate de alice, potrivit unei relatări a BBC Persian. Un doctor a fost citat estimând că distanţa de la care adolescentul a fost împuşcat, în 8 octombrie, este mai mică de un metru.

Protestele s-au răspândit în Iran de la moartea Mahsei Amini, în custodia Poliţiei, în 16 septembrie. Joi, avocaţii familiei lui Amini au respins rezultatele unui raport medical oficial care afirma că moartea tinerei de 22 de ani, care a fost reţinută din cauza felului în care era îmbrăcată, nu a fost rezultatul bătăilor primite în timp ce se afla în custodie.

After funeral, some mourners were stopped and asked to delete the videos of the ceremony in their mobile phones.

5/5 pic.twitter.com/5G75uGI60k— Parham Ghobadi (@BBCParham) October 20, 2022