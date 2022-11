Actriţa iraniană Hengameh Ghaziani a fost arestată, duminică, de serviciile de securitate pentru că şi-a scos vălul islamic în public într-un videoclip în sprijinul mişcării de protest declanşat după moartea Mahsei Amini.

Hengameh Ghaziani a fost arestată pentru incitarea şi sprijinirea „revoltelor” şi pentru comunicarea cu presa de opoziţie, a informat agenţia oficială de ştiri Irna.

Actriţa indicase anterior că a fost chemată de instanţele de judecată şi apoi a postat un videoclip pe contul ei de Instagram în care şi-a scos vălul.

„Poate că acesta va fi ultimul meu mesaj”, a scris ea. „De acum înainte, orice mi s-ar întâmpla, să ştiţi că, ca întotdeauna, sunt alături de poporul iranian până la ultima mea suflare”, a adăugat ea.

Videoclipul, care pare să fi fost filmat pe o stradă comercială, o înfăţişează pe Hengameh Ghaziani cu capul gol în faţa camerei fără să vorbească, apoi își prinde părul la spate, aşa cum fac alte femei înainte de a merge la protest.

She'd earlier removed her hijab and said, "This might be my last (Instagram) post. From this moment on, whatever happens to me, know that as always, I am with Iranian people until my last breath." pic.twitter.com/tSVhUamsna— Iran International English (@IranIntl_En) November 20, 2022