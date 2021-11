ÎPS Teodosie și marele său regret cu privire la părintele Arsenie Boca: ”Am rămas cu o rană” VIDEO

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a povestit în cadrul unei emisiuni că, deși a vrut să îl cunoască pe cunoscutul duhovnic Arsenie Boca, acesta nu l-a primit.

Un credincios l-a întrebat în emisiunea de la Radio Dobrogea, ”Dialog duhovnicesc”, dacă are ceva împotriva canonizării lui Arsenie Boca.

„Nu am nimic. Eu nu l-am cunoscut. Eu am vrut să îl cunosc şi el nu m-a primit. Atât. Eu am rămas cu o rană. M-am dus să-l cunosc şi nu m-a primit. Doar atât pot să spun“, a răspuns IPS Teodosie.