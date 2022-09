IPOCRIZIE. Sau, p-afară e vopsit gardu'...

Probabil ați auzit despre cel mai dezbătut subiect acum, după războiul din Ucraina și, probabil, la egalitate cu preotul transformat în Don Juan.

E vorba de bătaia între cele două așa-zis mari vedete românești. El fost fotbalist, actual antrenor, ea model și impresar al unor fotbaliști.

Chiar nu le voi spune numele. Nu merită...

Au divorțat, iar acum se bat în stradă ca ultimii ciobani. Nu vreau să jignesc ciobanii, dar nu am găsit alt termen.

Ei, care sunt milionari în Euro, care au super bolizi de lux și își fac poze numai prin Dubai, sau alte locuri exotice și cât mai scumpe, prin hoteluri de cinci sute de stele, cu fițe în cap și în online, de zici că au ajuns în stratosferă... Iahturi, croaziere, haine de firmă, bijuterii, super case, ce mai! Tot ce-și poate dori cineva, ei deja au atins.

În realitate, se vede acum spoiala de suprafață și că nivelul lor este de cel mult de Ciuca Măcăii, și acolo doar așa, într-un șanț pe la marginea satului. Pe bune, genul ăsta de bătaie și comportament le vezi doar prin birurile cele mai jegoase.

Pe lângă gestul pe care l-a făcut ea, lovindu-și fostul partener de viata, eu bănuiesc și o șmecherie, un pic de premeditare, deoarece știa că îl va provoca pe fostul soț. De ce spun asta? A pus un un prieten să filmeze toată scena, pe care, apoi, a făcut-o publică. Și, ce să vezi, a trimis-o și clubului unde fostul soț încă antrenează. Ce mai, război pe toate fronturile, parc-ar fi în Ucraina!

Bine, nici el nu a fost mai breaz. Cum mă, la standardul tău de antrenor, cu carieră internațional, trecut ca fotbalist și prin Germania, să lovești o femeie? Mai ales pe cea cu care ai fost căsătorit, mama copiilor tăi. Degradant! Incalificabil și de nescuzat.

Despre ea nu am o părere diferită, știu că are antecedente, pentru că a mai lovit un fost fotbalist și actual antrenor (se pare că e un pattern de comportament!). Îmi este clar ce nivel de educație are. În ciuda milioanelor de Euro moștenite de la mama ei celebră. Se pare că educația nu se cumpără cu bani, de la piață. Dați-mi și mie două kile, vă rog, să-mi ajungă luna asta!

Oamenii ăștia sunt adevărații trendsetteri în România, am aflat că au avut chiar și un reality show foarte urmărit, la o televiziune de la noi. Mă întreb, publicul lor oare ce a învățat, sau cu ce a rămas după ce a vizionat multele ore de emisiune? Cel mai probabil, cu nimic valoros. Doar a stat și a spart semințe, asortate cu bere la pet, tânjind la viața de lux expusă în fiecare minut.

Vă dați seama cât de fals e totul? Deh,... cam astea sunt adevăratele noastre valori, ce s-o mai dăm de gard? Chelfăneala, păruiala, gargara, tupeul, impertinența, sclipiciul și falsitatea în toată puterea lor.

Ce contează cum suntem noi în realitate? Dă-i cu fard, cu botox, cu filtre, cu hialuronic, cât să iasă la vopsea.

Și, apropo de subiectul preotului care îi propusese sex unei enoriașe, nu degeaba e vorba aia "să faci ce zice popa, nu ce face popa"! E fix în același regim al falsității în care suntem educați și ne tot afundăm.

Ne mai întrebăm de ce am eșuat ca societate! De ce tinerii și copiii de azi au valori și idoli atât de superficiali, găunoși, unii chiar goi pe dinăuntru? Păi dacă televiziunile și social media promovează doar pe bază de audiență, vizualizări, trafic și număr de likes!

Ăsta e noua rețetă a succesului la noi. Influencerii cu cei mai mulți bani apar peste tot la televiziuni, descriind rețeta succesului financiar.

Vrei să faci bani pe YouTube, TikTok sau Instagram? Adună cât mai multe likes. Ce pui acolo, nu contează. Calitate? Fii serios, nu-ți cere nimeni așa ceva!

Vorba aia, să fie mulți, da'... subscribed!

Mai ales, pentru că așa se creează și dependență.

Da, da, avem o viață în care nu ne plictisim, dar, în realitate... p-afară e vopsit gardu'!!

