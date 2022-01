Momente cumplite pentru un fotbalist de la FCSB. "Am plâns 10 minute încontinuu"

Fotbalistul echipei FCSB, Ionuţ Panţîru, a vorbit pentru FCSB TV despre accidentarea gravă pe care a suferit-o anul trecut, felul în care a primit vestea şi perioada de recuperare.

„O perioadă foarte grea, nu mă aşteptam să fie atât de greu. Psihic mă simt foarte încărcat. Nu m-am gândit că o să trec vreodată prin asta, pentru că nu am avut niciun fel de operaţie până acum sau chiar accidentare. Este foarte greu, sper să trec cât mai repede de ea şi să revin cât mai repede pe teren. Mă simt mai bine, mai am de muncit, nu ştiu exact cât, dar sper cât mai repede.

Am trecut prin antrenamente foarte grele zilnic. Nu ştiu cât o să fie, o lună, două... Nu am simţit că e grav în momentul accidentării. Am crezut că e lovitură oarbă, am încercat să continui, cred că am mai stat vreo trei minute. Dar la un moment dat am simţit că nu mai pot să alerg, nu mai pot să fac sprint.

A fost foarte grav din păcate pentru mine. Dar asta este, sunt puternic. Nu aş vrea să-mi aduc aminte. Am fost a doua zi după RMN în cabinet la domnul doctor. După ce mi-a dat vestea am început să plâng, cred că am plâns vreo zece minute încontinuu. A fost îngrozitoare acea veste pentru mine. Dar asta e viaţa, trebuie să fim puternici, să trecem peste orice”, a spus Panţîru.

El a menţionat că Adrian Şut, cel care l-a accidentat, şi-a cerut de multe ori iertare. „A fost ciudat, pentru că fiind colegul meu de echipă... Asta este, nu pot să spun că a fost mai dureros. Vorbim mereu, avem o relaţie bună şi în afara terenului. Şi-a cerut scuze... La un moment dat şi-a cerut atât de multe scuze că i-am zis: Gata, nu mai spune nimic, am înţeles, îţi pare rău. Asta este, trebuie să trecem peste. Se întâmplă. Aşa e la fotbal”.

Panţîru s-a accidentat la 25 aprilie 2021, când o ciocnire cu Adrian Şut, la un meci cu Sepsi, l-a trimis pe tuşă pentru o perioadă îndelungată de timp.