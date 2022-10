Ionuț Lupescu: "Simona Halep a fost trădată de oamenii din staff-ul ei!"

Ionuț Lupescu, fostul mare internațional, vorbește despre cazul Simonei Halep și despre cum funcționează relația dintre sportiv și oamenii din staff.

”Vreau să vă spun din experiența mea de fotbalist profesionist cum funcționează relația dintre sportiv şi cei care se ocupă de latura medicamentației. Cel mai important lucru la cel mai înalt nivel este încrederea.

Ads

Eu am avut parte de doctori extraordinari, atât la echipele de club din Germania, cât şi la națională, unde era ’dochi’ Popescu.

Nu am ştiut niciodată ceea ce iau, am luat doar ce mi s-a dat şi am fost convins mereu că e totul în regulă. Aşa cred că e şi în cazul Simonei Halep”, a spus Lupescu, pentru prosport.ro.

”Ea a demonstrat în toată cariera ei că nu are nevoie de dopaj pentru a fi în top. Acum, ea a trecut la noul antrenor (n.r. Patrick Mouratoglou), cu tot cu staff-ul acestuia. Şi a avut încredere totală în oamenii din jurul ei.

Tu, ca sportiv, când e competiție majoră, cum e un turneu ca US Open, nu stai să vezi tot ce iei. Vor spune unii că trebuie să ştii, dar nu e chiar aşa… Când ai încredere, tu iei ce ți se dă şi te concentrezi pe latura sportivă, de analiză a adversarilor…

Nu mai zic că şi dacă ți s-ar zice mai multe denumiri nu ai avea cum să le cunoşti sau să le reții pe toate. Antrenorul sau medicul cred că au trădat-o pe Simona, la unul dintre ei face referire în declarație”, a mai spus Ionuţ Lupescu.