Ion Tiriac da de pamant cu ministrul Sportului, Eduard Novak: E lefter, nu are doi bani in buzunar. E o furtuna intr-un pahar cu apa""

Ion Tiriac l-a atacat dur pe ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, dupa declaratiile acestuia.

Oficialul Guvernului a spus ca se gandeste serios sa sisteze finantarea tenisului din cauza faptului ca toate jucatoarele au refuzat sa mearga la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Tiriac e suparat rau ca statul roman nu investeste mai nimic in sportul romanesc.

"Daca taie ceva domnul Novak, trebuie sa fie ceva ce exista. E un om cumsecade, e lefter, nu are doi bani in buznar. Se face ca da bani la COSR, noi nu am avut bani sa facem zgura la FED Cup.

E o furtuna intr-un pahar de apa. Mai bine s-ar duce la Guvern sa ceara milioanele de dolari care ni se cuvin.

Eu sunt persoana fizica, trebuie sa vina cineva la FR de Tenis ca sunt alegeri luna asta. N-am auzit de Raducanu, am vazut doar meciul asta cu Sorana.

Am avut o discutie despre baza Dinamo, despre un patinoar pe care-l sa construioesc acolo. In zona sunt un milion de familii, asta inseamna un milion de copii", a spus Ion Tiriac.