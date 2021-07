Ion Tiriac, mega proiect la stadionul Dinamo! Ce vrea sa faca miliardarul in centrul Bucurestiul

Fostul jucator de tenis Ion Tiriac a anuntat, luni, ca intentioneaza sa construiasca un patinoar pe locul velodromului din Complexul Sportiv Dinamo, asemanator celui ridicat cu 3,6 milioane de euro la Otopeni la sfarsitul anului 2016.

"Eu am cerut ministrului de Interne o intrevedere, dar inca nu mi-a acordat-o... pentru ca ei (n.r. - Ministerul de Interne) nu stiu ce sa faca cu acel velodrom de la Dinamo. Iar daca mi-l da, eu fac inca un patinoar acolo. Pentru ca zona e foarte propice, metroul este la 2 metri... sunt jumatate de milion de locuitori in zona respectiva. Patinoarul insa l-as face la fel ca pe cel de la Otopeni. Nu as face patinoar pentru competitie, poate sa fie cu 1.000 de locuri, nu cu 500, dar tot pentru parinti", a explicat Tiriac.

Acesta a mentionat ca langa patinoarul de la Otopeni va construi si un centru de tenis cu 30 de terenuri.

"Viitorul tarii cam asa ar trebui sa arate peste tot. Dar acum sunt la Valcea 4 terenuri de tenis, la Brasov inca 6 sau 10... dar noi patru centre regionale in tara inca nu avem. Dar eu va promit ca daca nu ne pune nimeni bete in roate, centrul de tenis, academie sau cum ii spunem, de la Otopeni, il facem. Si il facem cu 25-30 de terenuri unde sa vina zilnic cel putin 200 de copilasi", a precizat Tiriac.

Presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a participat, luni, la lansarea programului gratuit Tennis Summer Camp 2021 de la Complexul Sportiv din Capitala care ii poarta numele.