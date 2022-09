Decizie curajoasă pe care a luat-o băiatul lui Ion Țiriac la 45 de ani: "Nu există un plan B, eșecul nu e o opțiune" VIDEO

Ion Alexandru Țiriac, băiatul cel mare al lui Ion Țiriac, a luat o decizie curajoasă și acum se pregătește din greu pentru a-și duce la capăt planul.

Alexandru Țiriac a dezvăluit că se antrenează în fiecare zi pentru că peste o lună vrea să urce pe cel mai înalt vârf al lumii, Everestul.

"Fiecare aventură trebuie pregătită. În acest an am decis să urce pe Everest și acest lucru are nevoie de dăruire, putere, rezistență, dar mai presus de toate de planificare pentru succes. Eșecul nu va fi o opțiune și nu există nici un plan B!

Ads

Multumesc G pentru pregătirea fizică, și toată echipa pentru că m-a ajutat", a scris el pe Instagram.

În ultimele luni, băiatul lui Ion Țiriac a avut o relație cu jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, însă nu se știe exact dacă cei doi mai formează un cuplu.