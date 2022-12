Ion Alexandru Țiriac, fiul cel mare al magnatului Ion Țiriac, a fost în Dubai, alături de băieții săi din căsătoria cu Ileana Lazariuc.

Țiriac junior a postat o fotografie pe instagram cu mesajul ”Ok, aici e poza de Crăciun, a trebuit să o fac, și știi ce, fac copii destul de grozavi”, dar prima replică n-a fost deloc elegantă. ”Ciudații ăia sunt copiii tăi?”, l-a întrebat cineva.

Întrebarea a generat o reacție din parte părinților, care au sărit ca arși: ”Atât venin să comentezi așa despre niște copii?”

Între întrebările care i s-au pus lui Țiriac jr, a fost și următoarea: ”Cu Everest cum a rămas?”, aluzie la faptul că și-a petrecut o vacanță în Himalaya cu Sorana Cîrstea, în urmă cu mai puțin de o lună.

Răspunsul lui pare a dezvălui o despărțire de jucătoarea de tenis: ”Am mers am urcat am cucerit și am leșinat și am fost evacuat😀”

Între comentariile care confirmă acest lucru a fost și acesta: ”Mă bucur că v-ați împăcat!”, confirmând cumva zvonurile că Țiriac jr. ar reveni lângă Lazariuc.

Ion jr și Ileana au doi băieți: Alexandru (15 ani) și Nicholas (14 ani).