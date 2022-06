Ion Sturza a căzut 30 de metri într-o râpă din Bucegi. Miracolul care i-a salvat viața: "M-am înfipt și cu dinții în ultimul petic de pământ"

Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, a suferit un accident grav în Bucegi și a fost salvat în extremis.

Sturza, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Republica Moldova, cu o avere estimată la peste 80 de milioane de euro, se recuperează la o clinică privată din Capitală.

Fostul premier a vorbit pe Facebook pentru prima oară după accidentul suferit pe 1 iunie.

Ion Sturza, în vârstă de 63 de ani, a postat un mesaj de recunoștință față de cei care l-au ajutat, fără să știe cine este.

În vârstă de 63 de ani, fostul demnitar se întorcea de la Crucea Eroilor. Într-o zonă cu zăpadă și gheață din Brâna Caraimanului a alunecat şi a căzut 30 de metri, lovindu-se de stânci, a relatat acesta pe Facebook:

"Da, am suferit un accident sever pe munte de Ziua copiilor. Ultimul pas, ultimul pasaj cu gheață și zăpadă pe o brână mai ciudată și... hăul... Norocul (dacă se poate de vorbit aici de noroc) a fost că am reușit să mă regrupez și stabilizez înainte de segmentul vertical. La un pas de... Am fost stabilizat pe munte de doi mountaneers (alpiniști) inimoși care - cu riscul vieții - au coborât către mine până au venit cei de la Salvamont. Știu că le-a fost extrem de greu, le auzeam vocile tot mai alarmate. Nu știu cine sunt, știu doar atât: unul din ei îmi povestea că el crede în Dumnezeu și că totul va fi bine! Și chiar a fost. O să-i găsesc neapărat pe salvatorii mei pentru a face o rugăciune împreună pentru sănătatea și salvarea tuturor."

Totul a fost ca la carte, de la intervenția salvatorilor până la serviciile medicale

"Tot ce a urmat a fost ca la carte. Echipa Salvamont de la Piatra Arsă a venit rapid: „Hai, nea Ion, că poți!” Târât pe potecă și - culmea! - am reușit să fac câteva sute de metri de picioare fără a pune în pericol viața salvatorilor.

SMURD Sinaia – stabilizat, oxigenat și transportat la Unitatea de Urgență Ploiești. Preluat, triat, testat, chirurgie, stabilizat. Văzând aglomerația mare de la Urgență, am preferat să nu ocup patul cuiva și am fost transferat la Centrul de recuperare de la Enayati Medical City din București. Prietenul meu Wargha Enayati și echipa sa au făcut minuni. Acum sunt bine și scriu prostii pe Fb.

Ne place să ne plângem că în România totul merge rău. În cazul dat nu a fost așa. Servicii de la stat (Salvamont, SMURD), serviciile de salvare, cele private de recuperare de la Enayati au acționat și cooperat eficient. Dar cel mai important oamenii - profesioniști, empatici. Le mulțumesc mult!"

"Un hobby personal a pus pe jar zeci de oameni"

Da, încep să-mi fac un proces de conștiință - un hobby personal a pus pe jar zeci de oameni. Evident, s-au activat (pentru prima dată!) toate asigurările pe care le întrețin de zeci de ani. E important să le ai în cazul nefericit al unui accident.

Dar și faptul că am făcut o greșeală aproape fatală de începător - nu te bagi pe panta instabilă plină de gheață și zăpadă deasupra prăpastiei. Nu este delușorul pentru lunecuș din cartier. Nu mergi singur și neasigurat pe brâna cunoscută pentru multiple accidente fatale în condiții mult mai bune...

E și ceva pozitiv, o să mă mai astâmpăr. A fost un test dur - nu m-am speriat, panicat, doar m-am înfipt și cu dinții în ultimul petic de pământ și am început... să mă gândesc la viața mea. Când știi că aproape tot ce ar fi trebuit să faci în viață ai făcut, că nu va plânge multă lume în urma ta, e mai ușor să desclești dinții, să desfaci mâinile pentru ultimul zbor..."

Ce a învățat din această lecție

"Și încă o lecție. Nu fii arogant și încrezător. Muntele nu fuge, tu zbori! Practic acest sport deja de zeci de ani. Am făcut aproape toate traseele majore de hiking din lume - Himalaya, Caucaz, Alpi, Kili, Ghețarii din Ecuador, Patagonia... Nici un accident major! A fost să se întâmple pe „munțișorii” de acasă, pe un traseu pe care l-am făcut de zeci de ori. Echipat ca la carte și în condiții fizice foarte bune.

Dar știți ce? Poate eu încă aiuresc sub influenta sedativelor, dar poți să mori și căzând în propria baie. Pentru ce trăim, doar pentru plăceri banale trupești, bani și karaoke bar?!

Nu știu când voi reveni pe munte. Dar voi reveni la sigur!

Sănătate să aveți!

PS Multumesc Stela, Cristina, Dan!", a scris Ion Sturza pe Facebook.