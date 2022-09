Unul dintre puținii români care s-au întâlnit cu regina Elisabeta a II-a: „Nu te simțeai stingher în preajma sa”

Fost ambasador al României în Marea Britanie timp de șapte ani și jumătate, Ion Jinga a vorbit pentru „Adevărul“ despre impresiile pe care i le-a lăsat Regina Elisabeta a II-a cu ocazia întâlnirilor directe dintre cei doi.

„Întâlnirile cu Regina mi-au lăsat, de fiecare dată, impresii puternice, sentimentul că am în față istoria secolului XX în ceea ce a avut ea nobil, demn și uman, îngemănată cu prezentul, pentru că Regina era întotdeauna foarte bine informată asupra actualității. Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a impresiona prin distincție, grație, demnitate, profunzimea remarcilor, felul în care impunea respect și, nu în ultimul rând, prin căldura vocii – datorită căreia nu te simțeai stingher în preajma sa“, a declarat pentru ”Adevărul” ambasadorul Ion Jinga.

El spune că suverana era respectată și iubită de britanici. „Și, cred, de către toți cei care au avut șansa de a o întâlni, pentru combinația unică a personalității Sale de excepționalism și normalitate - oamenii superiori sunt modești, pentru că ei își pot permite modestia. Admirată în întreagă lume pentru leadership și devotament, Regina a fost un simbol al loialității față de țară și poporul Său, calități ce o așează în rândul marilor oameni de stat ai lumii contemporane”, a mai spus fostul ambasador al României în Marea Britanie.

Înaltul diplomat Ion Jinga a fost ambasadorul României în Regatul Belgiei între 2003 şi 2008, iar în 2007 a fost desemnat „Ambasadorul anului în Belgia“. Între 2008 și 2015 a fost ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. În perioada 2015-iulie a.c. a fost ambasadorul României la ONU. În anul 2012, ambasadorul Jinga a primit titlul de „Diplomatul anului din Europa“ („Diplomat of the Year from Europe“) acordat de către Revista „Diplomat“ din Londra, iar în 2015 a fost desemnat „Diplomatul anului în Marea Britanie“ („Diplomat of the Year in the UK“), în cadrul evenimentului „Political and Public Life Awards“ desfăşurat în Camera Comunelor (Parlamentul britanic).