Ion Iliescu, în război cu Antena3. Îl acuză voalat pe Dan Voiculescu că a furat banii Securității. „Domnul Gâdea să încerce la o adresă mai aproape de A3”

Fostul președinte Ion Iliescu a criticat postul Antena 3 după emisiunile pe tema Revoluției din 1989, în care invitații au vorbit despre banii negri ai Securității comuniste. Acuzând televiziunea că ”încearcă să anuleze adevărul”, fostul președinte recomandă ca banii să fie căutați ”la o adresă mai aproape” postului fondat de Dan Voiculescu.

”Mă uit, cu nedumerire, la spectacolul oferit de A 3 seară de seară, și nu înțeleg ce vrea să transmită, prin invitații săi la emisiunea ”Sinteza Zilei”, domnul Mihai Gâdea. O fi o racordare la conținutul noii revoluții culturale, aud că-i zice ”cancel culture”, ”cultura anihilării”. O fi o încercare de reanimare a audienței. Nu am cum ști, și, să fiu onest, nici nu țin să știu prea multe despre acest tip de politică editorială.

Ads

Nu aș fi reacționat public dacă, folosind această ocazie, emisiunea nu ar fi încercat să anuleze adevărul despre evenimente din timpul și imediat de după schimbarea de regim din decembrie 1989. Și, discret, lucrurile se îndreaptă către ”Noi? Nu știm nimic despre banii lui Ceaușescu! Poate Iliescu, el i-a luat!”, a scris Iliescu pe blogul său vineri, 26 noiembrie.

Fostul președinte amintește că sistemul comunist care a fost schimbat nu le oferea o viață decentă și demnă românilor și neagă acuzațiile lansate de postul tv, conform cărora ar avea vreo legătură cu banii fostei Securități.

”La 22 decembrie 1989 s-a schimbat un sistem politic, totalitar, opresiv, care eșuase în a oferi o viață decentă, și demnă, românilor. Nu s-a dizolvat un stat. Banii statului au fost administrați de exact aceleași instituții care îi administrează și acum. Nu sunt administrați de Iohannis, cum nu au fost administrați nici de mine, nici de Emil Constantinescu sau de Traian Băsescu. Există BNR, există Minister de Finanțe.

Faptul că acest maraton de emisiuni a început cu interviul dat presei românești, până la urmă de stat, fiind vorba despre televiziunea publică, de generalul Pacepa, mă face să mă gândesc că toată povestea asta este expresia unui soi de răfuială între rămășițele unor grupări din fostele servicii de securitate. Treaba lor, are cine să judece lucrurile astea, și să țină lucrurile sub control. Din păcate, acum se discută despre banii negri ai serviciilor secrete din epocă, bani care nu au fost sub controlul formal al statului. Era bine să se fi putut face transparente aceste lucruri. Dar unde sunt ele transparente?

Îl dezamăgesc pe domnul Gâdea: banii ăia despre care vorbesc invitații săi nu sunt la mine. Dar poate să încerce la o adresă mai aproape de A 3. Dacă îl interesează subiectul cu adevărat…”, a mai scris Iliescu.

Reacția fostului președintel vine după ce, în ultima perioadă, postul Antena 3 a prezentat zilnic subiectul moștenirii dictatorului Nicolae Ceaușescu. Joi, într-o emisiune, Serghei Mizil, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil, a acuzat că banii fostei Securități comuniste au ajuns la noua Putere instalată după Revoluție, în frunte cu Ion Iliescu.

Ads

Fondatorul Antena 3, Dan Voiculescu, a fost declarat oficial colaborator al Securității. Verdictul, dat de Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) în 2006, în urma verificării dosarelor predate de SRI, a fost atacat în instanță de acesta, dar a pierdut.