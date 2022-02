Ioana Mihăilă explică clar cum refuză Alexandru Rafila să construiască spitale cu banii PNRR: „Vreau să cred vrea cu adevărat să priceapă”

Fostul ministru al Sănătății din partea USR a răspuns la acuzațiile actualului ministru, Alexandru Rafila, care în urmă cu câteva zile afirma că programul de finanțare aprobat de Comisia Europeană la capitolul Sănătate nu a fost discutat.

Concret, Rafila a acuzat că programul nu a fost discutat cu responsabili din ministerul Sănătății și că în prezent nu există criterii de selecție a spitalelor care se califică pentru a primi bani europeni.

Marți, 22 februarie, Ioana Mihăilă a răspuns la acuzațiile lui Rafila, spunând despre acesta că „nu vrea să depășească stadiul de a da vina pe cei care chiar au obținut banii pentru țara noastră”.

Aceasta a mai spus despre Rafila că nu înțelege textul și a făcut mai multe clarificări:

„1. ”Termenul pentru investițiile în aparatură este 2024, pe când termenul pentru finalizarea construcțiilor este 2026”.

Dacă ar fi citit atent domnul ministru, ar fi văzut că investiția 2, cea în infrastructură spitalicească este de fapt constituită din 3 linii distincte de investiții:

În construcții noi de spitale sau corpuri de spitale, inclusiv dotările aferente - cu o alocare totală de 1.7 mld euro; termen de finalizare: august 2026

În dotări menite să reducă riscul de infecții nosocomiale (exemplu: aparatură de sterilizat, de curățenie, sisteme de ventilație pentru blocuri operatorii, etc) cu o alocare de 150 milioane de euro - termen semestrul 1, 2024

În renovarea și dotarea secțiilor de terapie intensivă nou-născuți, inclusiv în ambulanțe de transport pentru nou-născuți, cu o alocare de 80 milioane euro - termen semestrul 2, 2024.

Deci nici vorbă de aparatură înainte de construcții, așa cum încerca domnul ministru să transmită.

2. ”Majoritatea investițiilor în spitale se concentrează în anumite regiuni ale țării”. Asta este parțial adevărat, pentru că, din păcate, anumite regiuni ale țării nu au avut ”noroc” de autorități locale care să propună și să transmită proiecte.

Am așteptat pentru proiecte până în martie 2021; apelurile au fost transmise și în 2020 de către ministrul Boloș și în ianuarie 2021 de către ministrul Ghinea, iar noi am centralizat toate proiectele de construcții noi care erau la un anumit grad de maturitate (teren identificat și cu acte în regulă, studii tehnice - orice documentații tehnice sau studii de prefezabilitate existente), excluzând proiectele care erau doar la stadiu de poveste cu ce ne dorim, fără nici un pas concret efectuat până în acel moment. În luna mai am mai făcut o verificare a proiectelor selectate, cu scopul de a include în listă doar proiecte care au șanse să se finalizeze până în august 2026. Pentru că dacă nu sunt finalizate, banii sunt pierduți.

Și ca să dau un exemplu concret: doamna Olguța, care face acum mare scandal încercând să își mascheze nepăsarea și incompetența, a anunțat în presa craioveană prin aprilie 2021 că a asigurat finanțare pentru demararea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru un spital de pediatrie. Asta înseamnă probabil că acum, în 2022 ar putea avea niște studii care ar fi trebuit la început de 2021. E doar o întârziere de un an de zile. Această întârziere poate nu contează pentru dumneaei, care e obișnuită, de la colegii din PSD să trâmbițeze că face spitale și să nu facă nimic, dar ce să vezi, contează pentru Comisia Europeană, care NU VA PLĂTI BANII pentru proiecte finalizate după expirarea termenului, adică august 2026.

Revin la citirea PNRR. Domnul Rafila are acum ocazia să finalizeze criteriile de prioritizare. Dacă ar fi știut să citească PNRRul, acel document PUBLIC, de pe siteul MIPE, la Sectiunea 12, documentul “C12 Sanatate, versiunea extinsa”, începând cu pagina 50, ar fi văzut că: “Ministerul Sănătății a identificat proiectele POTENȚIALE, în scopul evaluării eligibilității finanțării acestora prin fonduri PNRR.”

Dar și că: “Selecția proiectelor care fac obiectul finanțării prin PNRR se face în baza unei metodologii de prioritizare. Metodologia va fi elaborată cu ajutorul unor experți și supusă unei aprobări interministeriale.”

Exact ce are de muncă domnul Rafila în acest moment (Prioritizarea investițiilor în infrastructura spitalicească).

Pe baza criteriilor de prioritizare se pot selecta acele spitale care răspund cel mai bine nevoilor comunității, acele locații unde poate fi atrasă resursă umană calificată, acele orașe unde finanțările nu se ”dublează” prin susținerea unor proiecte similare, acele clădiri care au acum un risc mare asociat funcțiunii de spital”, a relatat Ioana Mihăilă.