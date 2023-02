Dezvăluiri despre Ioana Cosma, prezentatoarea dată afară de Pro TV: "Toată lumea ieșea cu ea dacă putea"

Ioana Cosma, una dintre cele mai vechi prezentatoare Pro TV, dată afară după 25 de ani de trustul din Pache Protopopescu, are mulți fani, dar și destule antipatii.

Între cei care nu o suportă, se numără și Radu Banciu, fost coleg la Pro, acum realizator de emisiune sportivă la Prima Sport.

„Am citit ce a scris Ioana Cosma la despărțire, de ca și cum ar fi făcut ceva bine. Nu, ea nu a făcut ceea ce trebuia și nu și-a îndeplinit condiția de gazetar.

Eu cât am fost acolo trei ani ea nu a reușit să pună o întrebare care să contrazică pe cineva, o întrebare care să deranjeze, să reprezinte presa. Ea doar se punea bine cu toată lumea, nu era contondentă cu nimic pe post. Și pe Mironică, dacă îl lăsai singur în platou nu deranja pe nimeni acolo.

Eu am făcut emisiuni memorabile acolo, știți cum se uita Ioana Cosma la mine acolo? Nu îi venea să creadă ce puteam spune la televizor că îi stricam ploile. Am trăit momente jenante pentru un jurnalist onest. Avea multe atuuuri, dar profesionalismul și competența în domeniu nu le avea.

Altfel, era o persoană drăguță, interesantă, dar nu pe post. Toată lumea ieșea cu Ioana Cosma dacă putea la o înghețată sau prăjitură, dar nu să ai emisiuni cu ea, ăsta nu e jurnalism", a spus Banciu despre colega lui de breaslă.

La despărțirea de Pro TV, Ioana Cosma a postat un mesaj cu suînțeles.

„Aș vrea să scriu, dar nu știu exact ce să aștern pe hârtie. Protv m-a definit ca om, neînfricat, cu argumente, mi-a zis gandește liber! Eram liberă azi și politically correct mâine. Mi-am pierdut busola, dar până la final am ținut jurnalismul sus, m-am implicat când am crezut că, neinformați, oamenii au greșit. Urcușuri și coborâșuri au fost, am greșit, am învățat, dar nu am tolerat.

Sunt oameni minunați acolo, unii au sădit și au crescut, alții au pus doar lăstari, dar sunt plămădiți din același aluat. Pro Tv înseamnă oameni talentați, oameni dedicați. Protv înseamnă oameni buni. Atât! Protv însă nu înseamnă oameni care sapă la fundație, înseamnă doar cei care pun mâna la construcție!”, a scris Ioana Cosma pe pagina ei de facebook, postare însoțită de hashtaguri precum #sclaviinumor #sclaviisunteterni.