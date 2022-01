Ioana Băsescu, „îngropată” de mărturia fostului iubit. Giovanni Francesco: „Ea mi-a cerut să fac plăți nereale în campania din 2009”

Giovanni-Mario Francesco, fostul iubit al Ioanei Băsescu, a relatat joi, 20 ianuarie, că în 2009 fiica cea mare a fostului președinte i-a cerut să facă plăți nereale prin firma lui pentru ca banii să ajungă în campania pentru alegerile prezidențiale.

Francesco a spus că el îl susținea pe Traian Băsescu deoarece era tatăl iubitei lui, că toată lumea spunea că va pierde cursa pentru cel de-al doilea mandat, dar că ideea cu plățile nereale a venit de la Ioana Băsescu.

Fostul iubit al Ioanei Băsescu a fost audiat ca martor, în faza de apel, la Înalta Curte, după ce instanța ierarhic inferioară le-a dat condamnări grele Elenei Udrea și fiicei fostului președinte.

Elena Udrea a primit o pedeapsă de 8 ani de închisoatre cu executare, în timp de Ioana Băsescu a primit 5 ani.

Consultantul politic Dan Andronic a fost singurul achitat.

Alte condamnări din dosar:

Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltări) - 6 ani pentru luare de mită;

Victor Tarhon (fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mită;

Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) - 3 ani cu suspendare pentru delapidare.

Decizia nefiind definitivă, a fost atacată cu apel pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Joi, au fost audiați doi denunțători: Giovanni Francesco și Emilia Ivan (contabila lui Francesco).

Giovanni Francesco a fost suspus unui „tir” de întrebări din partea instanței, dar și a avocaților.

Judecătoare: Sunteți fostul prieten al doamnei...?

Giovanni Francesco: Da, sunt fostul prieten al inculpatei Băsescu Ioana, în prezent nu mă aflu în nicio relație cu această. Mențin declarațiile date în cauză în calitate de suspect și martor, înrucât reflectă adevărul. Am fost cercetat în același dosar, s-a disjuns cauza cu privire la mine și s-a dat o decizie pe acordul meu de recunoaștere. Fac precizarea că uneori Ioana Băsescu se ocupă de aspectele financiare a societăților. Mă mai ajută și pe mine și cumva a venit natural.

Judecătoare: În ce fel v-a cerut să ajutați campania domnului Băsescu?

Giovanni Francesco: Este adevărat că mi-a cerut să ajut campania de la alegerile din 2009 și mi-a solicitat să fac încasări și plăti unele nereale, pentru servicii care nu s-au prestat.

Judecătoare: Cam câte, așa?

Giovanni Francesco: Două-trei.

Judecătoare: Tot arunci a fost și treaba aia cu excursia în Cuba?

Giovanni Francesco: În 2010 a fost. Urmă să plecăm într-o vacanță și a fost achiziționată, dar nu mai știu cum s-a întamplat. Mențin inclusiv afirmația de la fila nr 4 din 25.11.2015. Cred că eu am avut inițiativa de a merge și Gheșa Adrian în Cuba ci noi. Era amic comun, al Ioanei Băsescu și al meu. Eu am plătit pentru Gheșa și după aia el mi-a dat banii. Nu mai știu cum a fost retrasă suma de 51.000 de lei, dacă sau când.

Judecătoare: S-a vorbit că făceați transferuri.

Giovanni Francesco: S-a întâmplat că eu să fac transferuri din contul Music Chanel în contul personal de mai multe ori. Exista un contract de împrumut prin care eu credităm Music Chanel. Sumele de bani retrase au fost folosite în casă cu Ioana Băsescu. Trebuie să spunem că parte din sume. Am mai folosit și eu personal. Așa cum am declarat și anterior la DNA: am avut încredere în Ioana Băsescu și semnăm contractele făcute de această pentru că avea specialitate juridică. În principiu Ioana Băsescu știa de unde vin banii în cele 2 societăți. Împeună cu Emilia Ivan, Ioana Băsescu m-a ajutat cu partea financiar contabila pentru că eu nu mă pricepeam.

Judecătoare: Se făceau plăti și către Lungu Ștefan, plăți care de fapt care nu existau?

Giovanni Francesco: Da. Au fost făcute plăti nereale către Lungu și către (firma - n.r.) DA Comunications. Unele plăți nu erau reale ori nu existau beneficii de pe urma unui serviciu prestat. În cazurile de mai sus plățile au fost făcute la invitația Ioanei Băsescu. Cel mai bine știa dacă sunt sau nu evidențiate în contabilitate Emilia Ivan, contabila. Desigur că știa și Ioana Băsescu.

Judeecătoare: Doamna Udrea a avut vreo implicare?

Giovanni Francesco: Eu nu știu să fi avut.

Avocat: Să ne explice de ce la Curtea de Apel București a declarat că inițiativa de a-l ajuta pe Traian Băsescu i-a aparținut și acum a spus că a fost ideea Ioanei Băsescu.

Giovanni Francesco: Ideea a fost a mea, cum se va face treaba asta (a fost - n.r.) a ei. Am mai declarat: eram în relație cu Ioana și la momentul ăla toată lumea credea că Traian Băsescu o să piardă. Băsescu era tatăl prietenei mele la acea vreme. Ideea de a-l ajută pe omul Băsescu mi-a aparținut pentru că era tatăl prietenei mele și se auzea că o să piardă acele alegeri. Ioana Băsescu a fost cea care a stabilit modalitățile concrete în care îl puteam ajută și acestea au constat în efectuarea unor plăți. Eu am aflat târziu, de la DNA, că facturile nu fuseseră înregistrare de Ivan Emilia. Era avea acces la cont.â

Avocat: Dacă a aflat abia la DNA de ce a recunoscut vinovăția pentru acordul cu procurorii?

Giovanni Francesco: Am încheiat acord de recunoaștere era că eu eram administratorul firmei și eu eram responsabil. Si am mai făcut-o din alte motive personale.

Judecătoare: Ce motive personale?

Giovanni Francesco: Nu pot să răspund!

Contabila: „Uneori, Ioana Băsescu mă punea să modific facturi”

Tot la termenul din 20 ianuarie a fost audiată și Emilia Ivan, fostă contabilă la firmele lui Giovanni Francesco.

„Am spus că Ioana Băsescu se ocupa de firmele lui Giovanni deoarece el era mai... artist. Ioana Băsescu mi-a spus că ea se ocupă de activitatea financiară a firmelor lui Giovanni Francesco. M-am referit la activitatea financiară a societăților lui Giovanni de care se ocupă Ioana Băsescu înțelegând, de exemplu, procurare fonduri pentru plata salariilor. Știu că Ioana Băsescu îl cunoștea pe directorul general de atunci al RCS RDS. Giovanni nu îl cunoștea. Eu personal nu am asistat la nicio negociere, dar bănuiesc că arată timp cât inculpata Băsescu Ioana îl cunoștea pe acel director, a și intermediat relația lui Giovanni cu RDS RCS. Singurul care avea drept de semnătură pe conturile firmei era Giovanniși mare parte din bani s-au transferat în contul acestuia. Am văzut acest lucru pe cont. În ziua de salarii o domnișoară care lucra în cadrul cabinetului de notar al Ioanei Băsescu venea și plătea salariile angajaților societății lui Francesco Giovanni”, a declarat Emilia Ivan.

Fosta contabilă a fost întrebată cu privire la ce anume făcea Ioana Băsescu în cadrul societăților lui Giovanni Francesco.

„Uneori, Ioana Băsescu îmi cerea să fac facturi. Câteodată îmi dădea prin e-mail facturi și se interesa de sumele încasate. Și domnul Giovanni îmi cererea să emit facturi pentru firmele de publicitare, facturi pentru 1-2 evenimente organizare de Music Chanel. Nu pot să delimitez momentul în care a început Ioana Băsescu să se ocupe de cele două societăți. Nu îmi mai aduc aminte, dar știu că într-o situație mi-a cerut să emit o factură, și apoi să o anulez pe prima și să emit altă cu 2 sume defalcate. Nu cred că a fost o singură dată, dar nici nu îmi aduc aminte de câte ori s-a întâmplat”.

Ce spun procurorii DNA despre rolul lui Giovanni Francesco în campania din 2009

Conform DNA, la data de 1 iulie 2009, Giovanni-Mario Francesco, acţionând în calitate de administrator şi unic asociat al unei firme, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate media, având ca obiect lansarea a două posturi de televiziune cu tematică muzicală şi punerea la dispoziţie de echipamente şi aparatură audio-video.

Conform contractului, în schimbul acestor servicii, societatea administrată de Giovanni-Mario Francesco a încasat de la firma respectivă suma totală de 2.500.000 lei. Veniturile şi taxa pe valoarea adăugată colectată nu se regăsesc în declaraţiile fiscale iar impozitele corespunzătoare nu au fost plătite către bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei şi impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei).

Procurorii afirmă că, la instigarea Ioanei Băsescu, suma astfel obţinută a fost folosită de Giovanni-Mario Francesco pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfăşurată în cursul anului 2009 pentru alegerea preşedintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienţei infracţionale a banilor.

În plus, în perioada octombrie - noiembrie 2009, Ioana Băsescu l-a determinat pe Giovanni-Mario Francesco să realizeze operaţiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea candidatului Traian Băsescu. Transferurile au fost intermediate de Elena Udrea şi Ioana Băsescu, care i-au comunicat lui Giovanni-Mario Francesco datele societăţilor către care urmau să fie efectuate plăţile.