Investește în 5,000+ acțiuni cu deținere și ETF-uri prin CAPEX.com

Compania oferă acum clienților săi acces la principalele burse de valori din lume prin noul produs CAPEX Invest.

CAPEX.com, broker global multi-licențiat cu sucursală înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF), și-a extins gama de produse oferite clienților săi din întreaga lume.

Ads

Prin CAPEX Invest, investitorii pot alege din peste 5,000 de acțiuni și ETF-uri listate la 10 dintre cele mai mari burse de valori din SUA, Marea Britanie, Germania, Franta, Spania, Italia, Olanda sau Belgia.

CAPEX Invest vine cu o promoție de lansare disponibilă inclusiv clienților din România: o acțiune gratuită, la alegere, dintr-o listă de companii cunoscute precum Dell, Cisco, Pfizer, Intel, sau HP.

În funcție de tipul de cont ales, tranzactiile efectuate pot avea un comision de 0%. Clienții pot accesa întreaga ofertă de acțiuni cu deținere și ETF-uri dintr-un singur cont de investiții.

Octavian Pătrașcu, antreprenor român și fondator al CAPEX.com, declară: "În ultimii doi ani, obiectivul nostru principal a fost acela de a dezvolta o aplicație care să se potrivească nevoilor financiare ale investitorului de retail modern. Lansarea CAPEX Invest este cel mai recent pas în acestă direcție. Suntem pe deplin conștienți de faptul că investițiile în acțiuni reprezintă angajamente financiare semnificative, tocmai de aceea oferim investitorilor noștri cele mai bune oportunități de diversificare a portofoliilor de investiții."

Ads

Directorul sucursalei CAPEX.com România, Horia Păcurar afirmă că "Pe măsură ce un număr tot mai mare de oameni realizează care sunt beneficiile implicării active în piețele financiare, se conturează și nevoia unei aplicații ușor de utilizat, cu soluții eficiente de tranzacționare. CAPEX.com oferă oportunități de investiții în peste 7000 mii de active disponibile în CAPEX WebTrader."

"Noua ofertă pentru acţiuni va atrage interesul atât al clienţilor noi, cât şi al celor existenţi, permiţându-ne să creştem şi să ne consolidăm poziţia pe piaţă la nivel global", a adăugat Horia Păcurar.

Acțiunile cu deținere completează o gamă deja extinsă de CFD-uri cu suport pe principalele clase de active: acţiuni, indici, fonduri, mărfuri, metale, bonduri, criptomonede sau perechi valutare.

Vizitați www.capex.com și urmăriți conturile de Facebook, Instagram, Twitter și LinkedIn pentru mai multe detalii și informații.

Ads

CAPEX.com este un brand fintech operat de Key Way Investments Ltd., companie autorizată și reglementată la nivel european de Cyprus Securities and Exchange Commission (licența nr. 292/16), având sucursala din România înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF). Infrastructura tehnologică și condițiile de tranzacționare transparente au propulsat CAPEX.com în topul celor mai respectați brokeri de pe scena internațională.