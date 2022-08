Imagini filmate pe frontul din Ucraina arată moartea cruntă a unui soldat rus care tocmai își lăudase țara în scop propagandistic.

Nu este clar unde a avut loc explozia. În filmare se poate auzi cum soldați ruși aflați pe margine îl îndeamnă pe șofer să calce accelerația mai tare pentru a putea traversa o zonă accidentată de drum.

Unii comentatori speculează că este posibil să nu fi intrat într-o mină, ci să-i fi explodat un proiectil anti-tanc pe care l-a prezentat la începutul filmării, înainte să strige "Glorie Rusiei!" și să demareze.

Autorii postării pe canalul de Telegram afirmă că soldatul rus aflat la volan a murit instantaneu din cauza exploziei devastatoare.

He should have stayed in Russia… pic.twitter.com/UYHKPetkNG— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2022