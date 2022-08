O tânără din Rusia a ajuns virală pe rețelele sociale cu mai multe filme scandaloase, în care persiflează cetățeni ucraineni.

Femeia se promovează pe Telegram sau TikTok cu pseudonimul "Primul om din Germania" și majoritatea postărilor vizează batjocorirea Ucrainei sau a cetățenilor acestei țări.

Rusoaica mai este activă cu discursuri propagandistice rusești și pe rețeaua socială Telescope.

Într-un film postat pe 8 august, tânăra agresează verbal în Salzburg două tinere ucrainene refugiate, cel mai probabil, în capitala Austriei.

"Rusoaica le spune „Să vă ia naiba cu Ucraina voastră!”, „Hai să facem un referendum în Herson!” și alte prostii", arată administratorii canalului de Twitter Visegrád 24.

