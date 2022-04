Mărturiile militarilor din Batalionul Azov otrăviți de ruși cu un gaz misterios la Mariupol: "Mi s-a tăiat respirația, iar picioarele parcă ar fi fost de cârpă" VIDEO

Răspândirea de către armata rusă a unei substanțe otrăvitoare necunoscute în Mariupol este investigată de Ministerul Apărării din Ucraina.

Posibilul atac cu un gaz otrăvitor a fost raportat în seara zilei de luni, 11 aprilie, de către soldații din Batalionul Azov.

Potrivit acestora, substanța a fost aruncată dintr-o dronă inamică în jurul orei 21.00.

"Eram într-un adăpost, am auzit o explozie, am ieșit să verificăm ce s-a auzit și de ce. Am văzut un fel de ceață, mai degrabă un fum. Am dat ordin de retragere rapidă. Când am intrat înapoi în adăpost, am simțit că mi se taie respirația, îmi era foarte greu să respir. Imediat am urmat amețeli, iar picioarele mi s-au muiat de parcă ar fi fost de cârpă. Nu este clar ce am inhalat", spune unul dintre comandanții ucraineni.

Andrei Biletski, unul dintre fondatorul Regimentului Forțelor Speciale Azov, a spus că trei persoane „au semne clare de otrăvire cu substanțe chimice militare, dar fără consecințe catastrofale”.

Un alt soldat reclamă că a simțit un gust dulceag în momentul în care a intrat a inhalat gazul.

Printre principalele simptome descrise se numără înroșirea feței, hipertensiune arterială, uscăciune și arsuri stomacale și la nivelul faringelui, mucoaselor oculare.

"Se știe acum că inamicul a folosit substanțe otrăvitoare sau substanțe otrăvitoare puternice, cu acțiune sufocantă, în principal. Cu toate acestea, din cauza faptului că aflăm în izolare completă, analiza lor toxicologică este imposibilă", au adăugat cei din Batalionul Azov.

Ministerul Apărării al Ucrainei investighează în prezent rapoartele privind utilizarea armelor chimice în Mariupol. Statele Unite și Regatul Unit au declarat, de asemenea, că verifică informațiile. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat că Rusia ar putea folosi arme chimice în urma rapoartelor de propagandă despre „laboratoarele biologice” și „armele chimice” din Ucraina.