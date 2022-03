Cum va răspunde NATO dacă Putin va folosi arme chimice, biologice sau nucleare. Joe Biden, la Bruxelles: "Depinde de natura atacului"

Președintele american Joe Biden a făcut declarații de presă în seara zilei de joi, 24 martie, la capătul summit-ului NATO de la Bruxelles.

Biden a declarat, printre altele, că a insistat ca această întâlnire să aibă loc pentru a se pune de acord cu aliații în privința a trei direcții principale:

"1.Să sprijinim împreună Ucraina umanitar și militar;

2.Să impunem sancțiunile cele mai dure posibil din istorie pentru a schilodi economia lui Putin;

3.Să fortificăm flancul estic al aliaților noștri din NATO care, în mod evident, sunt foarte îngrijorați", a explicat președintele SUA la începutul intervenției.

Biden a fost întrebat ce reacție va avea NATO în cazul în care Putin trece de linia roșie și va ataca cu arme chimice, biologice sau nucleare. Președintele SUA a evitat să răspundă dacă Alianța va interveni sau nu în cazul în care atacul ar avea loc în Ucraina.

"Am răspunde dacă va folosi arme nucleare sau chimice, felul în care vom răspunde depinde de natura atacului. Vom hotărî atunci", a spus liderul american.

Biden a fost întrebat ce reacție va avea SUA în cazul în care China va sprijini activ Rusia în invadarea Ucrainei.

"China a acționat în acest caz cum mi s-a raportat și cum ne-am așteptat (n.r. - adoptând o poziție incertă, necondamnând invazia). În discuția pe care am avut-o cu președintele Xi Jinping am indicat că știu cât de mult China este interesată de relațiile economice cu Europa și, fără să ameninț, am subliniat ce s-ar putea întâmpla dacă va continua pe această cale (să ajute Rusia). M-am asigurat că înțelege consecințele faptului de a ajuta Rusia, fără să ameninț, i-am spus câteva lucruri cu fermitate. I-am indicat cât de multe companii au părăsit Rusia de la începutul invaziei. China înțelege că viitorul ei economic este legat mult mai mult de Vest, decât de Rusia", a precizat Biden.

Președintele SUA a vorbit și despre efortul făcut inclusiv de România în noua criză a refugiaților.

"Polonia, România sau Ungaria nu trebuie să poarte singure povara adăpostirii refugiaților. Trebuie să fie un efort internațional comun, cu Statele Unite parte importantă", a spus Biden.

În final, a fost întrebat dacă este de părere că sancțiunile îl vor opri pe Putin.

"Sancțiunile nu opresc pe cineva, ci cresc durerea, presiunea. Principalul motiv pentru care am convocat această întâlnire este ca să asigurăm că noi toți vom menține această presiune constantă: o lună, două, până la sfârșitul anului, cât va fi nevoie. Lumea continuă să vadă ce brută este individul ăsta (n.r. - cu referire la Putin)", a mai spus Putin.