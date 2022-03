Ministrul de Externe al Greciei a anunțat că va conduce personal un convoi umanitar în Mariupol. "Am transmis o notă verbală părții ruse. Am cerut să nu-l obstrucționeze"

Nikos Dendias, ministrul de Externe al Greciei, a transmis marți, 22 martie, că urmează să conducă personal un convoi de ajutoare umanitare în localitatea ucraineană Mariupol.

Potrivit unui mesaj transmis în cadrul unei conferințe de presă, Dendias spune că a vorbit deja cu cele două părți implicate:

"Astăzi (n.r. - marți, 22 martie) am trimis o notă verbală părții ucrainene prin care am cerut facilitarea livrării de ajutor umanitar în Mariupol. Am transmis o altă notă verbală părții ruse, prin care am cerut să nu-l obstrucționeze. Intenționez să însoțesc personal acest convoi", a declarat Nikos Dendias, ministrul de Externe al Greciei.

Today I also sent a note verbale to the Ukrainian side asking for the facilitation of the delivery of humanitarian aid in #Mariupol and another note verbale to the Russian side asking not to obstruct it. I intend to accompany this aid in person. pic.twitter.com/h9VDer03oa— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 22, 2022

Ads

Atena și-a arătat deja în mai multe rânduri dezacordul profund față de invadarea Ucrainei de către Rusia și și-a arătat interesul în special pentru drama localităților de la Marea Azov sau Marea Neagră.

În orașul Mariupol, cel mai grav afectat de bombardamentele ruse care țintesc populația civilă, trăiește o importantă comunitate greacă.

Orașul este rupt de restul lumii, fără electricitate, apă curentă sau curentă. Localnicii nu au acces la informații din exterior și nu pot transmite nimic de la fața locului. Oficiali ucraineni au declarat marți, 22 martie, că aproximativ 100.000 de oameni încearcă să plece din oraș, dar sunt împiedicați de armata rusă.

Guvernul grec a anunțat deja că urmează deja să finanțeze integral reconstrucția maternității distruse intenționat de armata rusă.