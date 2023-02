Dilema momentului în Rusia: de unde să mai adune "carne de tun" pentru Ucraina. Cele trei variante proaste pentru Kremlin

Serviciul de informații al armatei Marii Britanii a publicat o analiză pornită de la informația conform căreia grupul de mercenari Wagner ar fi oprit recrutarea de voluntari pentru Ucraina din închisorile rusești

"La 9 februarie 2023, șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat că Wagner a oprit schema de recrutare a prizonierilor pentru războiul din Ucraina.

Datele provenite de Serviciul Penal Federal Rus sugerau deja o scădere a ratei de recrutare a prizonierilor, încă din decembrie 2022. Știrile despre realitățile dure ale serviciului Wagner în Ucraina (n.r. - violențe, rată a deceselor extrem de ridicată) au ajuns probabil printre deținuți și au redus numărul de voluntari.

Un factor cheie în oprirea recrutărilor este probabil rivalitatea din ce în ce mai directă dintre Ministerul rus al Apărării, condus de Serghei Șoigu, și gruparea Wagner.

Armata rusă regulată a desfășurat deja către Ucraina și marea majoritate a rezerviștilor chemați în cadrul „mobilizării parțiale”.

Conducerea armată a Rusiei se confruntă cu o alegere dificilă și are trei variante la dispoziție:

1. fie continuă să-și epuizeze forțele,

2. fie își reduce obiectivele în Ucraina,

3. fie gândește o altă formă de mobilizare.", se arată în analiza britanicilor.

