"Ceva incredibil se întâmplă în Harkov!". Avansul armatei ucrainene în ultimele ore depășește toate așteptările VIDEO

Surse multiple specializate în războiul din Ucraina relatează în după-amiaza zilei de miercuri, 7 septembrie, că forțele coordonate de Kiev au recucerit un oraș extrem de important din zona de est a țării, în regiunea Harkov.

Potrivit unei relatări făcute pe Twitter în jurul orei 16.30, "forțele ucrainene au intrat în orașul Shevchenkove. Cele mai grele lupte continuă. Acesta este un avans enorm!", scrie portalul WarMonitor.

Shevchenkove este un orașel important strategic din Harkov, situat la aproximativ 60 de kilometri de granița cu Rusia. Practic avansul făcut în câteva zile în teritoriul reocupat ajunge la câțiva zeci de kilometri.

Precedenta localitate importantă reocupată de Ucraina a fost Balakliya, situată la 40 de kilometri distanță.

They have taken 30+ km of terrain in a little bit more than 24h.

The Russians are in serious trouble if they can’t hold Shevchenkove. pic.twitter.com/k6Abxcdbk0— Visegrád 24 (@visegrad24) September 7, 2022