Inundații catastrofale provocate de uraganul Ian în Florida: Două milioane de oameni n-au curent, mașini plutesc pe străzi VIDEO

Puternicul uragan Ian a măturat Florida miercuri, vânturile puternice şi ploile torenţiale provocând deja inundaţii „catastrofale” şi pene de curent pe scară largă.

În apropiere de Keys, din cauza condiţiilor dezastruoase o barcă care transporta migranţi s-a răsturnat, iar Garda de Coastă căuta 20 de persoane, trei au fost salvate şi alte patru au reuşit să înoate până la ţărm.

Cu vânturi de până la 185 km/h, uraganul Ian a ajuns pe uscat de-a lungul Cayo Costa, în sud-vestul statului, la ora locală 15.05 (19.05 GMT), potrivit Centrului Naţional al Uraganului (NHC).

Uraganul a provocat inundaţii „catastrofale”, au precizat specialiştii de aici.

Clasat anterior în categoria 4, din 5 pe scara Saffir-Simpson, Ian se află acum în categoria 3 dar rămâne distructiv, potrivit aceleiaşi surse.

Aproape 2 milioane de case au rămas fără curent, miercuri seară, în Florida, în principal în jurul traseului uraganului, potrivit site-ului specializat PowerOutage.

Oraşul Punta Gorda a rămas astfel în întuneric. Noaptea au rămas iluminate doar câteva clădiri dotate cu generatoare.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm— Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022