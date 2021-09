Siguranța copilului, cea mai importantă! Cum îl poți supraveghea după începerea școlii dacă nu ești în permanență cu acesta

Siguranța copilului este cea mai importantă. Tocmai de aceea este important să iei toate măsurile necesare pentru a te asigura că micuțul tău este mereu în siguranță.

Cu toții vedem aproape zilnic în presă cazuri de copii dați dispăruți și părinți disperați care nu își doresc nimic altceva decât ca micuții lor să fie găsiți rapid de poliție.

Acum, că se apropie începutul școlilor iar copiii se vor reîntoarce în bănci este cu atât mai important să te asiguri că acesta este în siguranță, la ore și că nu se abate de la drumul spre casă.

Pentru a te asigura că știi în permanență unde este copilul tău este important să îi cumperi un dispozitiv de urmărire GPS copii. Acestea sunt fie sub formă de brățări clasice, fie sub forma de smartwatchuri, care au mai multe funcționalități. Acestea ajută la identificarea locației în care se află copilul și, în cazul în care micuțul se abate de la traseul stabilit, dispozitivul îți trimite o alertă.

Cum funcționează o brațară GPS copii

Un dispozitiv urmărire GPS copii funcționează ca o protecție pentru copiii tăi. O astfel de brățară îi ajută pe părinții să afle în timp real locația copiilor lor.

În plus, în caz de pericol, brățara are un buton special, denumit buton de panică, pe care îl pot activa. Copilul trebuie învățat însă cum să-l folosească. De exemplu, dacă ai un copil care suferă de diferite afecțiuni și I se face rău, poate apăsa butonul astfel încât tu să știi ce se întâmplă. Chiar dacă se află la școală alături de profesori. De asemenea, în caz de răpire, poate apăsa butonul de alertă. În plus, în cazul în care răpitorul nu își dă seama că acesta poartă o astfel de brățară, autorităților le va fi foarte ușor să-l găsească deoarece locația acestuia va fi afișată în permanență pe dispozitivul tău.

Prin urmare copilul trebuie să știe că apăsând o singură dată butonul, brățara te va alerta instant că are nevoie de ajutor imediat sau că se află în pericol.

În plus, părinții pot seta perimetrul în care copilul are acces (de exemplu traseul de la școală până acasă). În cazul în care copilul se abate de la acest traseu, brățara urmărire copii prin GPS îți va transmite automat o alertă prin care te va anunța imediat de locația în care se află copilul.

Există însă și dispozitive urmărire copii cu funcții suplimentare. De exemplu un smartwatch inteligent poate avea funții precum monitorizarea bătăilor inimii (funcție extrem de utilă mai ales în cazul celor care suferă de diferite afecțiuni), dar și de monitorizare a activității sportive. Mai mult, există și dispozitive care pot lua temperatura corpului copilului, astfel încât să poți acționa rapid în cazul în care micuțul dă primele semne de răceală.

Nu trebuie să-ți faci griji. Un ceas GPS copii nu este deloc o achiziție scumpă. Poți achiziționa cu ușurință un astfel de dispozitiv de urmărire, mai ales dacă accesezi site-urile de reduceri.

Atenție, însă! Un astfel de dispozitiv nu îi oferă copilului o protecție totală. Există câteva criterii cărora trebuie să le acorzi o atenție deosebită: