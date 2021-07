Cum arată Huawei P50 și P50 Pro, primele flagship-uri cu HarmonyOS

Noile smartphone-uri de top din seria P50 sunt primele cu sistemul de operare HarmonyOS, dezvoltat de Huawei, însă nu au 5G din cauza embargoului american.



Huawei şi-a prezentat seria de flagship-uri P50 în China. Dincolo de faptul că sunt primele dispozitive de top ale companiei care se bazează pe HarmonyOS, acestea arată, încă o dată, cât de mult suferă producătorul chinez de pe urma restricţiile la care i le-au supus Statele Unite.

Seria P50, compusă din modelele P50 şi P50 Pro, este lipsită atât de aplicaţiile şi serviciile Google, cât şi de suportul 5G, aflat la mare căutare în China, ambele din cauza embargoului american.

P50 Pro are un ecran de 6,6 inch, în vreme de P50 măsoară 5,5 inch. Versiunea Pro are şi o baterie mai mare, de 4.360mAh, în vreme P50 are o baterie de 4.100mAh.

Pe partea foto, modelul Pro este dotat cu 4 camere: 50MP, 64MP tele cu 3,5 zoom optic 40MP monocrom şi 13MP ultra-wide. La P50 setup-ul foto este compus din camere de 50MP, 12MP tele cu 5X zoom optic şi 13MP ultra-wide.

P50 foloseşte chipset-ul Snapdragon 888, în vreme ce P50 Pro va fi disponibil atât cu Snapdragon 888, cât şi cu Kirin 9000, chipset dezvoltat de compania chineză. Ambele modele au 8GB RAM, cu 256GB spaţiu de stocare pentru P50 şi 512GB pentru P50 Pro.

P50 Pro costa de la aproximativ 930 de dolari, în vreme ce P50 începe de la 700 de dolari. Primul va fi disponibil în China din 12 august, în vreme ce al doilea va fi lansat abia în septembrie.

Nu se ştie când cele două smartphone-uri vor fi disponibile la nivel global, însă va fi interesat de văzut cât va putea Huawei să ţină la acest nivel preţurile flagship-urilor sale, fără Android, fără servicii şi aplicaţii Google şi, mai nou, fără 5G.