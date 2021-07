Inregistrare domenii .RO - Cine ofera cele mai bune conditii

Doriti sa creati un site de afaceri? Pentru asta este crucial sa utilizati un domeniu de nivel superior, excelent. In acest fel, veti construi increderea potentialilor clienti, prin buna reputatie si familiaritate si veti avea o buna prezenta online, in comparatie cu domeniile mai putin populare.

Pentru a evita orice fel de riscuri, va sugeram sa optati pentru inregistrarea unui domeniu romanesc prin cei de la Host Age. In acest fel, veti evita cele mai comune probleme si veti putea obtine cele mai bune domenii de nivel superior. Aceasta varianta este o alegere foarte buna, deoarece ofera multe avantaje in comparatie chiar si cu serviciile oferite de catre autoritatea oficiala, RoTLD.

Host-Age.ro este partener RoTLD.ro din anul 2002, a lucrat cu peste 5.000 de clienti, gazduieste peste 20.000 de site-uri, a inregistrat peste 22.000 de domenii si ofera o serie beneficii importante:

Cost mai mic la achizitionare domenii si alte servicii

Pretul unui domeniu .ro este 40 lei+TVA; concurentii au marit pretul destul de mult

Suportul tehnic activ si in zilele de week-end

Reducere de 50% in primul an pentru gazduire web

Certificate SSL gratuite pentru toate domeniile gazduite

Hosting/VPS/server dedicat, administrare

Gazduire web de la 7 lei/luna

Posibilitatea de a efectua platile si prin Paypal

Cele mai bune TLD-uri pentru afaceri, in prezent

Conform cercetatorilor, cel mai ridicat nivel de incredere il ofera domeniul cel mai utilizat si anume .com, care da un sentiment de incredere oricarui site. Si totusi, nu toate site-urile web cu domeniu .com vor fi primele. Unii ar spune ca are o importanta deosebita cuvantul-cheie, care ar fi suficient pentru a lua pozitia de lider. Desigur cuvantul-cheie conteaza, dar mai mult decat el va conta faptul ca o companie sa fie puternica si sa aiba un site web excelent.

Costul construirii unui site web nu este redus doar la domeniu si web hosting, ci si la crearea de continut, design grafic, marketing, dezvoltare web si altele. Gazduirea este un factor decisiv pentru site, pentru ca afecteaza performanta potentiala a site-ului si factorii din costul global. Va sugeram sa nu cautati gazduirea web cu cele mai reduse costuri, deoarece uneori asta vine si cu diverse probleme; asigurati-va ca ati ales cea mai buna varianta pret-calitate, realizand cercetari amanuntite cu diferite servicii si oferte online, de acest fel.

Un alt aspect important este ca domeniul .com nu va disparea prea curand. Desi se spune ca nimic nu este vesnic, este clar ca in viitorul apropiat .com nu va disparea, avand in vedere faptul ca mai mult de o treime dintre site-uri sunt inregistrate pe acesta.

Un alt TLD bun este .net care este pe primele locuri, la nivel global, ca fiind cel mai utilizat. Acesta este aproape la fel de popular ca .com.

In ceea ce priveste .org, specialistii spun ca ofera cea mai buna securitate online vizitatorilor sai. Acest domeniu este folosit in special de organizatiile mari, de companiile care doresc sa-si marcheze serviciile sau produsele ca fiind utile si benefice pentru societate.

Un domeniu .biz este perfect pentru afaceri, pentru toate tipurile de site-uri de afaceri din lume. Prin folosirea lui se pot spori vanzarile, mai ales daca se folosesc si tehnici SEO optime.

Preturile la aceste domenii, pe Host-age.ro, sunt:

Pretul la .com este 50 lei/an

Pretul la .net este 70 lei/an

Pretul la .org este 80 lei/an

Pretul la .biz este 90 lei/an.

Uneori, pe parcursul activitatii dvs. este posibil sa trebuiasca sa folositi mai multe web cu nume de domenii diferite simultan. Bineinteles, asta aduce si beneficii. Prin urmare, este necesar sa cautati cele mai bune oferte si domenii optime, la preturi avantajoase, cum sunt cele de pe Host-age.ro.