Concurs: castiga un ZenBook Duo 14 UX482 la implinirea a 10 ani de ZenBook

Cand te gandesti la tehnologie si inovatie continua, ASUS este numele care iti vine cel mai des in minte, compania fiind cunoscuta pentru generatii intregi de produse care au stabilit standardul urmat de restul industriei. Anul acesta se implinesc 10 ani de la lansarea primului model ZenBook, motiv pentru care ASUS te invita sa participi la concursul care are ca premiu un laptop ZenBook Duo 14 UX482. Concursul este activ pana pe 15 iulie, asa ca grabeste-te sa te inscrii!

In ADN-ul ASUS este inscrisa dintotdeauna excelenta. Iar dovezile sunt nenumarate, mai ales cand vorbim despre reusitele pe care compania le face in spatiul cosmic. 2 computere ASUS au facut istorie pe nava spatiala MIR, intr-o misiune de 600 de zile! Pentru astronauti este vital sa se poata baza pe echipamente, sa nu aiba erori si defectiuni.

Prin urmare, nu este de mirare ca ASUS sustine aniversarea a 40 de ani de la primul zbor in spatiul cosmic al unui roman: Dumitru-Dorin Prunariu.

In ultimii 10 ani, ASUS ZenBook a fost pionierul inovatiei, incorporand tehnologii de ultima ora care depasesc asteptarile, combinand maiestria inginereasca, precizia si inovatia inteligenta. Totul a inceput cu ZenBook UX21, un produs care a redefinit ce inseamna un ultrabook.

ZenBook este un produs emblematic ASUS ce ofera performanta, mobilitate si inovatie intr-un pachet care evolueaza cu fiecare noua generatie datorita insistentei designerilor ASUS de a optimiza procesele de productie, de a gasi noi combinatii de materiale si solutii moderne care raspund nevoilor utilizatorilor.

Denumirea ZenBook isi are originile in filosofia budista Zen si se ghideaza dupa valorile acesteia: pace si echilibru ca fundatie pentru creatie fara limite. Capacul cu model de cercuri concentrice prezent pe fiecare model ZenBook se aseamana cu miscarea unei unde pe suprafata apei, simbolizand gandirea infinita si dorinta de autoperfectionare.

Materiale premium in combinatii inedite

Modelul care a inspirat seria ZenBook este UX21, un laptop care a resetat asteptarile de la un ultrabook si care a fost urmat de combinatii din ce in ce mai inovatoare de materiale si solutii tehnice pentru imbinarea acestora. Astfel, UX301 a fost primul care a reusit sa fuzioneze metalul cu sticla, doua materiale premium de neimaginat pe un laptop pana atunci. Acestuia i-a urmat UX390, un etalon al profilului subtire, definitivat de UX370, cel mai subtire model convertibil la momentul respectiv.

Cu timpul designerii ASUS au crescut varietatea materialor si combinatiilor posibile, alegand suprafete de calitate, atat vizual cat si la atingere, ce ofera utilizatorilor experiente senzoriale aparte. Un exemplu de calitate fara compromisuri il reprezinta ASUS ZenBook Edition 30, un model din piele autentica italiana, cu cusaturi de mana si o emblema aniversara acoperita cu aur trandafiriu.

Astfel de alegeri au venit natural pentru inginerii ASUS, care lucrasera deja cu materiale neobisnuite pe modelele anterioare, precum U Bamboo, primul laptop din lume care a reusit sa incorporeze elemente de lemn de bambus ecologic in carcasa, ca parte a initiativei Green ASUS.

Modele ZenBook la 10 ani de la UX21

Promisiunea de inovatie se poate vedea in fiecare noua generatie ZenBook. Anul acesta pe langa linii de design imposibil de subtiri, modele precum ASUS ZenBook 13 UX325 reusesc sa ofere un raport perfomanta, mobilitate si accesibilitate greu de crezut, insa posibil datorita optimizarilor precum balamaua ErgoLift, o componenta cu rol triplu, de inclinarare a tastaturii intr-o pozitie ergonomica, de crestere a fluxului de aer care ajuta la racirea componentelor si care nu in ultimul rand contribuie la imbunatatirea calitatii sunetului.

De pe primul laptop cu doua ecrane vine ScreenPad Plus, un sistem acompaniat de aplicatii software care lucreaza pentru tine ca sa te ajute sa muti continutul in mod intuitiv intre cele doua ecrane, pentru un flux de lucru optimizat. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 este un laptop care nu face niciun compromis datorita tehnologiei de ultima ora ce face fata oricarei sarcini de lucru, fara efort.

Cea mai vizibila inovatie insa este tehnologia OLED. Experienta de vizualizare nu a fost mai reala ca acum, datorita contrastului infinit, marginilor aproape invizibile NanoEdge si culorilor incredibil de vii si totodata precise. Daca tinem cont de balamaua flexibila la 360 de grade de pe modele precum ZenBook Flip 13 OLED UX363 posibilitatile devin infinite.

ZenBook Duo 14 UX482: etalonul inovatiei si mobilitatii

ZenBook este promisiunea ASUS de mobilitate fara niciun compromis, acesta fiind obiectivul principal in dezvoltarea fiecarui model ASUS ZenBook. Designul cu linii moderne, inovatia inteligenta si precizia inginereasca sunt lucruri care se regasesc in toate modelele ZenBook, acestea fiind intiparite adanc in ADN-ul seriei.

ZenBook Duo 14 UX482 este un model complet, un laptop al viitorului, nu doar din prisma componentelor de ultima generatie ci si pentru ca sistemul ScreenPad Plus a fost optimizat pentru a-si regla in mod automat gradul de inclinare, devenind mai lizibil si accesibil, pentru ca acum continutul poate fi controlat printr-o singura atingere.

ZenBook Duo 14 UX482 ofera astfel ergonomie si mobilitate, doi termeni care pana acum se excludeau reciproc. In forma actuala noile ZenBookuri reusesc sa ofere un nivel de productivitate fara rival pentru creatorii de continut, fiind un companion mobil calm si eficient, care rezolva probleme, nu le provoaca.

