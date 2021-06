Codurile sursa ale jocului FIFA 21 si ale altor produse Electronic Arts au fost furate de hackeri

Hackerii au patruns in sistemele Electronic Arts si au furat codurile sursa ale mai multor produse, inclusiv al jocului FIFA 21 si al motorului grafic Frostbite.

Electronic Arts a recunoscut ca a cazut victima hackerilor, dupa ce acestia au anuntat pe un forum ca au intrat in posesia unei mari cantitati de date, care includ codul sursa al mai multor produse digitale din proprietate publisherului american.

Hakerii au scris ca au intrat in reteaua Electronic Arts si au capacitate completa de a exploata orice serviciu EA si de a accesa orice este disponibil in cadrul retelei interne a companiei. Hakerii au postat si capturi de ecran care sa dovedeasca accesul in reteaua EA.

Aceiasi hackeri au pretins ca au intrat in posesia a nu mai putin de 780GB de date, proprietate a Electronic Arts. Codul sursa al motorului grafic Frostbite (folosit de mai multe jocuri ale companiei, inclusiv Battlefield) si al jocului FIFA 21 se afla printre produsele accesate si copiate de hackeri.

Electronic Arts, care nu a anuntat anterior vreun incident de securitate, a trebuit sa recunoasca faptul ca hackerii au patruns in reteaua interna si au copiat, intr-adevar, produsele despre care au scris pe forum.

Compania americana spune, insa, ca nu crede ca datele personale ale utilizatorilor au fost accesate, nedescoperind dovezi in acest sens.