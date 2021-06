Chatbot-ul Edenred Romania, Felicia, a preluat cu succes 30% din totalul interactiunilor cu utilizatorii, la aproape 3 luni de la implementare

Integrarea Felicia intre optiunile de interactiune digitala oferite de Edenred Romania a fost facilitata prin parteneriatul cu DRUID si Unity Solutions

Felicia, chatbot-ul bazat pe inteligenta artificiala al Edenred Romania, a preluat cu succes 30% din totalul interactiunilor cu utilizatorii si clientii, la aproape 3 luni de la implementare. Felicia este un chatbot DRUID dezvoltat de Edenred Romania in parteneriat cu Unity Solutions si este primul serviciu de automatizare a suportului pentru clienti al unei companii de beneficii extrasalariale din Romania. Totodata, Romania este si prima tara din Europa Centrala in care grupul Edenred implementeaza un serviciu de chatbot.

Dana Sintejudean, Director Regional Europa Centrala: "Era post-COVID-19 va accelera transformarea digitala in multe domenii, o societate remote dezvoltand, astfel, noi obiceiuri de interactiune. Cu atat mai mult, in acest context, Edenred Romania isi reafirma angajamentul de a isi ajuta toti partenerii cu aceeasi pasiune, oferindu-le o experienta digitala moderna, unica, adaptata nevoilor fiecaruia.

Prin viteza si simplitatea pe care le aduce in interactiunea cu clientii, partenerii comercianti si utilizatorii solutiilor Edenred, Felicia, asistenta noastra virtuala, si-a dovedit utilitatea in cadrul echipei si si-a aratat disponibilitatea in orice moment al zilei, fiind alaturi de toti partenerii nostri care apeleaza cu incredere la ea si reduce considerabil timpul mediu de obtinere a informatiilor. Continuam, astfel, promisiunea digitalizarii si, cu ajutorul Feliciei, eficientizam semnificativ procesele care implica activitatea de rutina. In mai putin de 3 luni, am simtit un interes ridicat din partea partenerilor nostri, care apreciaza noul serviciu de tip chatbot."

Implementarea tehnologiei conversationale in ecosistemul Edenred face parte din strategia de digitalizare accelerata a companiei si contribuie la imbunatatirea experientei utilizatorilor, prin solutionarea mai rapida a solicitarilor acestora. Chatbot-ul Felicia este disponibil 24/7 in aplicatia MyEdenred si pe website-urile Edenred Romania si Benefit, o companie Edenred, si deserveste deopotriva utilizatorii, clientii B2B si comerciantii parteneri ai celor doua companii.

Integrarea chatbot-ului Felicia intre optiunile de interactiune digitala oferite de Edenred a pornit de la dorinta constanta de a imbunatati experienta utilizatorilor si a fost facilitata datorita parteneriatului cu DRUID si Unity Solutions, companie care implementeaza tehnologia DRUID.

Irina Dochitu, Alliances and Channels Partner Enablement Lead, DRUID: "Am fost placut surprinsa de initiativa Edenred de a oferi clientilor sai o solutie conversationala moderna, cat si de implicarea partenerului nostru de implementare, Unity Solutions. Colaborarea celor doua companii a dat nastere chatbot-ului Felicia intr-un timp record, in care noi, practic, doar am pus la dispozitie platforma tehnica. Felicia este doar la inceput, si sunt convinsa ca abilitatile ei vor evolua rapid in perioada urmatoare."

Chatbot-ul Felicia se afla la cea mai avansata versiune a unei solutii digitale dedicate conversatiei umane si este dezvoltata special pentru piata din Romania, astfel ca recunoaste scrisul in limba romana si poate conversa cu utilizatorii Edenred in legatura cu subiecte legate de solutiile Edenred si ale platformei Benefit.

Serban Popa, Managing Partner, Unity Solutions: "Mentinerea liniilor de comunicare deschise si accesibile pentru clienti este una dintre numeroasele provocari pe care le au companiile in era digitala. Proiectul de implementare a chatbot-ului Felicia a plecat de la studierea necesitatii conversationale a companiei Edenred prin utilizarea AI, avand scopul precis de a reduce timpul de acces la informatia necesara utilizatorilor, printr-un mecanism simplu."

Felicia raspunde instantaneu la intrebarile despre produsele si serviciile Edenred si gestioneaza solicitari de rutina prin canale de mesagerie. Astfel, consultantii Customer Service au mai mult timp pentru a se dedica situatiilor menite sa aduca valoare partenerilor si utilizatorilor produselor Edenred, precum oferirea de informatii relevante despre solutiile digitale, canalele de comanda online, platformele digitale dezvoltate pentru clienti si beneficiile utilizarii acestora.

Edenred este lider de piata ca platforma de servicii si plati si este partenerul de zi cu zi al intregului ecosistem al pietei muncii, conectand peste 50 de milioane de angajati si 2 milioane de comercianti parteneri prin intermediul a peste 850.000 de clienti corporativi in 46 de tari.

Edenred ofera solutii de plata cu destinatii specifice pentru alimentatie (tichete de masa), flote auto si mobilitate (carduri de combustibil, solutii multi-energy, mentenanta, taxe de drum, parcari si vouchere de transport), stimulente (vouchere si carduri cadou, platforme dedicate angajatilor) si plati corporative (carduri de plata virtuale). Aceste solutii cresc calitatea vietii si puterea de cumparare a angajatilor, imbunatatesc atractivitatea si eficienta companiilor, si anima piata muncii si economia locala. De asemenea, faciliteaza accesul la o alimentatie mai sanatoasa, produse mai sustenabile si solutii de soft mobility.

Cei 10.000 de angajati Edenred sunt condusi de misiunea comuna de a transforma piata muncii intr-un ecosistem interconectat, mai sigur, mai eficient si mai prietenos zi de zi.

In 2020, datorita activelor sale tehnologice globale, Grupul a gestionat un volum de afaceri de 30 miliarde de euro, efectuat in principal prin aplicatii mobile, platforme online si carduri.

Edenred este cotata la bursa de valori Euronext Paris si este inclusa in urmatorii indicatori: CAC Next 20, FTSE4Good si MSCI Europe.

Logo-urile si alte denumiri comerciale mentionate si prezentate in acest comunicat de presa sunt marci inregistrate ale Edenred S.A., ale subsidiarelor sale sau ale unor terte parti. Acestea nu pot fi utilizate in scopuri comerciale fara acordul prealabil scris al proprietarilor lor.

Despre DRUID

DRUID (www.druidai.com) este o companie de tehnologie conversationala AI care dezvolta asistenti virtuali inteligenti pentru organizatii de tip Enterprise. Datorita sabloanelor conversationale preconfigurate si a tehnologiei proprietare NLU, Druid permite oricarei companii sa proiecteze si lanseze extrem de rapid asistenti virtuali inteligenti antrenati in conversatii specifice pe roluri, procese, industrii. Prin integrarea cu roboti UiPath, DRUID permite automatizarea unor procese complexe in care sistemele informatice schimba informatii cu utilizatori umani.

Despre Unity

Unity Solutions (www.unity-solutions.ro) este o companie cu peste 13 ani de experienta in IT, focusat pe gestiunea externalizarii suportului si mentenantei departamentului IT dar si in oferirea de suport in consultanta pentru imbunatatirea sau transformarea digitala a organizatiei cu accent pe asigurarea eficienta si cresterea productivitatii.