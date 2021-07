Patru persoane, impușcate în exteriorul unui stadion din Washington. Scene de haos, după ce spectatorii și jucătorii au părăsit terenul în fugă VIDEO

Patru persoane au fost lovite de focuri de armă în exteriorul unui stadion unde avea loc sâmbătă un meci de baseball la Washington, a indicat poliţia, precizând că nu mai există niciun pericol, notează AFP.

Focurile de armă au fost auzite de spectatorii acestui meci care a fost întrerupt. Patru persoane au fost victime ale împuşcăturilor, a menţionat poliţia pe Twitter după ce iniţial raportase că două persoane au fost lovite de gloanţe.

"În prezent, există o anchetă în curs de desfăşurare şi se pare că orice pericol a fost îndepărtat pentru moment", au adăugat forţele de ordine.

Gun shots heard as the top of the 6th ends. People are scrambling into the dugouts. pic.twitter.com/2mcLBSIYki— Micheal Trung Bui (@buimichealtrung) July 18, 2021